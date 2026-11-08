به گزارش خبرگزاری مهر، عمران علی‌محمدی به همراه دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان، جمعی از معاونان و قضات دادگستری لرستان از اردوگاه حرفه‌آموزی و کاردرمانی خرم‌آباد بازدید کرد.

این بازدید با هدف بررسی وضعیت خدمت‌رسانی و شرایط مددجویان انجام شد و رئیس کل دادگستری استان از بخش‌های مختلف این مرکز، از جمله کارگاه‌های حرفه‌آموزی، محیط‌های آموزشی، فرهنگی و قرآنی و فضای نگهداری مددجویان دیدن کرد.

تأکید بر اشتغال پایدار و بازاجتماعی شدن زندانیان

علی‌محمدی در جریان این بازدید با تأکید بر اهمیت اشتغال مددجویان اظهار داشت: توانمندسازی شغلی و حرفه‌آموزی نقش بسزایی در بازاجتماعی شدن زندانیان و پیشگیری از بازگشت مجدد آنان به چرخه جرم دارد و باید مورد توجه جدی مسئولان مربوطه قرار گیرد.

وی همچنین بر ضرورت توسعه کارگاه‌های تولیدی و فراهم‌سازی زمینه اشتغال پایدار مددجویان پس از آزادی تأکید کرد.

توجه ویژه به فعالیت‌های فرهنگی و قرآنی

رئیس کل دادگستری لرستان با اشاره به نقش برنامه‌های فرهنگی در اصلاح رفتار مددجویان، بر ضرورت اجرای برنامه‌های فرهنگی و به‌ویژه فعالیت‌های قرآنی در این مرکز تأکید کرد و گفت: آموزه‌های قرآنی و فعالیت‌های فرهنگی در اصلاح رفتار و تقویت باورهای دینی مددجویان مؤثر است و زمینه بازگشت سالم آنان به جامعه را فراهم می‌کند.

در همین راستا مقرر شد مددجویانی که مشارکت فعالی در برنامه‌های فرهنگی و قرآنی دارند، با نگاه ویژه مورد توجه قرار گیرند و این مشارکت در ارزیابی رفتار و بهره‌مندی آنان از ارفاقات قانونی لحاظ شود.

در پایان این بازدید و در راستای سیاست‌های قوه قضائیه برای کاهش جمعیت کیفری، به زندانیان واجد شرایط ۷ روز مرخصی اعطا شد.