ندا محمدی‌پور در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: برای اجرای این طرح‌ها در مجموع ۱۷ مزرعه شامل ۹ مزرعه آبی و هشت مزرعه دیم پیش‌بینی شده است که تاکنون در شهرستان‌های ازنا و سلسله در شرایط آبی و در شهرستان بروجرد در هر دو شرایط آبی و دیم به اجرا درآمده‌اند.

ارزیابی ارقام جدید در شرایط واقعی مزارع

وی افزود: در قالب این طرح‌ها، ارقام جدید گندم که تاکنون در سطح استان کشت نشده‌اند، در شرایط واقعی مزارع مورد ارزیابی قرار می‌گیرند تا میزان سازگاری و عملکرد آن‌ها مشخص شود.

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی لرستان با تأکید بر اهمیت مشارکت کشاورزان در این طرح‌ها تصریح کرد: کشاورزان فرصت دارند ارقام مختلف گندم را از نزدیک مشاهده و با یکدیگر مقایسه کنند و در انتخاب ارقام مناسب برای شرایط منطقه خود مشارکت داشته باشند.

محمدی‌پور ادامه داد: در صورت اثبات عملکرد مطلوب و سازگاری ارقام جدید با شرایط اقلیمی استان، امکان ورود آن‌ها به برنامه تأمین و تولید بذر لرستان فراهم خواهد شد.

مشارکت شرکت‌های تولیدکننده بذر

وی با اشاره به نقش بخش خصوصی در اجرای طرح‌های انتخاب مشارکتی ارقام گندم گفت: استفاده از ظرفیت شرکت‌های تولیدکننده بذر و همکاری آن‌ها برای ارزیابی و توسعه ارقام جدید نیز در دستور کار قرار دارد.

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی لرستان خاطرنشان کرد: اجرای طرح‌های PVS می‌تواند گامی مؤثر در شناسایی ارقام برتر گندم، افزایش بهره‌وری مزارع و پایداری تولید این محصول در استان باشد.