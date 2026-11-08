به گزارش خبرگزاری مهر، این عملیات از ساعت ۱۳ روز یکشنبه هفدهم آبان‌ماه از سوی سازمان آب و برق خوزستان آغاز شده و تا ساعت ۲۰ روز چهارشنبه بیستم آبان ۱۴۰۵ ادامه دارد که طی آن سهمیه آب ورودی طرح غدیر به خرمشهر حدود ۷۰ درصد کاهش می‌یابد و میزان آب دریافتی آبادان و شادگان نیز تحت تأثیر این محدودیت قرار می‌گیرد.

کاهش آب ورودی ممکن است باعث افت فشار، قطع موقت و تغییر در برخی شاخص‌های کیفی آب از جمله افزایش شوری و کدورت در برخی مناطق این سه شهر شود.

شرکت آب و فاضلاب خوزستان اعلام کرد: با پایش مستمر کیفیت آب و بهره‌برداری از ظرفیت تأسیسات موجود، تلاش می‌شود آثار این محدودیت‌ها به حداقل برسد و از شهروندان درخواست می‌شود با ذخیره‌سازی متعارف، در مصرف آب صرفه‌جویی کنند.