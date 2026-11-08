به گزار خبرنگار مهر، امامعلی یگان‌زاده، بعد از ظهر یکشنبه، در جمع خبرنگاران، با اشاره به اجرای گشت و پایش‌های مستمر محیط‌بانان در محدوده پارک ملی سرخه حصار اظهار داشت: در جریان این پایش‌ها، آبشخور «دره بیدک پایین» مورد بازدید قرار گرفت و عملیات نظافت و پاکسازی آن با هدف حفظ بهداشت منابع آبی و فراهم‌سازی شرایط مناسب برای استفاده گونه‌های جانوری انجام شد.

وی با تأکید بر اهمیت منابع آبی در پایداری زیستگاه‌ها افزود: آبشخورها از زیرساخت‌های کلیدی در تأمین نیاز آبی حیوانات محسوب می‌شوند و نگهداری و نظافت مستمر آن‌ها نقش بسزایی در ارتقای کیفیت زیستگاه و حمایت از حیات‌وحش دارد.

یگان‌زاده با بیان اینکه گشت‌های میدانی محیط‌بانان فراتر از رصد حفاظتی منطقه عمل می‌کند، تصریح کرد: این بازدیدها فرصت مناسبی برای شناسایی نیازها و رسیدگی به زیرساخت‌های مورد استفاده حیات‌وحش در مناطق تحت مدیریت فراهم می‌سازد.

رئیس پارک‌های ملی خجیر و سرخه حصار در پایان خاطرنشان کرد: رسیدگی به آبشخورها در کنار پایش‌های روزانه، از اقدامات مداوم این اداره در راستای حفاظت از منابع طبیعی، حراست از تنوع زیستی و بهبود شرایط زیستگاهی گونه‌های جانوری به شمار می‌رود.