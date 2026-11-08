داریوش خسرویار در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به درخشش کوراشکاران ایران در مسابقات جهانی قزاقستان اظهار کرد: این پیروزی را به همه مردم ایران تبریک عرض می‌کنم و خوشحالم که در این شرایط حساس، افتخار و غرور ملی ما با کسب این عناوین افزایش پیدا می‌کند و می‌توانیم ذره‌ای دل مردم را شاد کنیم.

وی افزود: این پیروزی‌ها متعلق به یکایک مردم ایران در سراسر جهان است و امیدواریم روند پیشرفتی که کوراش در ایران پیدا کرده ادامه یابد و به زودی شاهد قرار گرفتن در سکوی اول جهان باشیم.

سرپرست انجمن کوراش تصریح کرد: علی‌رغم اینکه اعزام بچه‌ها مشکلات زیادی همراه بود و بچه‌ها با خستگی عازم قزاقستان شدند، اما کسب ۱۳ مدال از ۱۶ وزن نشان دهنده عملکرد کیفی بسیار خوب کوراشکاران بود.

خسرویار بیان کرد: حاصل این مسابقات سه مدال نقره، یک طلا و ۹ برنز بود و این موفقیت را به ورزشکاران و مربیان سازنده آن‌ها تبریک عرض می‌کنم.

وی در پایان گفت: امیدواریم شاهد رونق کوراش در کل کشور و استان‌ها باشیم و این ورزش تنها معطوف به چند استان نباشد. با توجه به اینکه کوراش یک ورزش آیینی و فرهنگی با ریشه ایرانی است، امیدواریم بعد فرهنگی و پهلوانی آن را نیز گسترش دهیم و این ورزش اصیل ایرانی را به دنیا معرفی کنیم.