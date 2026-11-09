به گزارش خبرگزاری مهر، بازنشستگان و مستمری‌بگیران سازمان تامین اجتماعی با درخواست استفاده از مزایای طرح تأمین رفاه، از روز بیستم هر ماه، معادل یک ماه مستمری دریافتی، اعتبار خرید دریافت می‌کنند.

این افراد می توانند با استفاده از اعتبار خرید، کالا و خدمات مورد نیاز را از شبکه گسترده فروشگاه‌های سراسر کشور خریداری کنند.‌

استفاده از طرح «تأمین رفاه» کاملا اختیاری است و به صورت ماهانه انجام می‌شود و فرد می‌تواند بخشی از مستمری قابل دریافت خود را به صورت اعتباری و مابقی را به صورت نقدی در زمان واریز مستمری دریافت نماید.

اعتبار خرید، معادل یک ماه مستمری قابل دریافت فرد از روز بیستم هر ماه است.

امکان خرید حضوری و غیرحضوری کالا و خدمات از شبکه گسترده فروشگاه های سراسر کشور برای بازنشستگان و مستمری‌بگیران تأمین‌اجتماعی فراهم شده است.

بهره‌مندی از برگشت ۵ درصد از ارزش هر خرید، از مزایای استفاده از خرید اعتباری است.