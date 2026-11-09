به گزارش خبرنگار مهر، سردار حبیب‌الله نعمت‌الهی در حاشیه نشست با فعالان حوزه خانواده و واسطه‌گران ازدواج در بیرجند در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به تأکید رهبر شهید انقلاب اسلامی مبنی بر ضرورت شکل‌گیری یک حرکت عمومی برای تحقق جامعه اسلامی اظهار داشت: رهبر شهیدمان تأکید داشتند که باید یک حرکت عمومی شکل بگیرد تا کشور را به جامعه اسلامی و در نهایت تمدن نوین اسلامی(امت اسلامی) برساند.

وی با بیان اینکه خانواده محور و سنگ‌بنای جامعه اسلامی است، افزود: هنگامی که از ضرورت شکل‌گیری جامعه اسلامی سخن گفته می‌شود، خانواده به‌عنوان محور این حرکت مطرح است؛ چراکه جامعه اسلامی از سلول‌هایی به نام خانواده اسلامی، در فرآیند انقلاب اسلامی _ جامعه اسلامی _ دولت(حاکمیت) اسلامی _ جامعه ی اسلامی و تمدن نوین اسلامی (امت اسلامی) تشکیل شده است.

رئیس مجمع مردمی پیگیری سیاست‌های کلی نظام ادامه داد: رهبر شهید انقلاب اسلامی برای تحقق چنین جامعه‌ای، در حوزه‌های مختلف، سیاست‌های کلی نظام را ابلاغ کرده‌اند تا همه بخش‌های کشور اعم از اقتصاد، بهداشت و درمان، تأمین اجتماعی، آموزش‌وپرورش، علم وفناوری (دانشگاه)، مبارزه با مواد مخدر، اشتغال، مسکن، اصلاح الگوی مصرف، آب، هوا، غذا، امنیت تا فرزند آوری و... نقش خود را در این مسیر ایفا کنند.

سردار نعمت‌الهی بیان کرد: بنابراین اگر دغدغه ازدواج جوانان را داریم، باید بدانیم که تمام این سیاست‌ها به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم بر ازدواج و استحکام خانواده اثرگذارند و نمی‌توان مشکلات این حوزه را جدا از سایر مسائل کشور بررسی کرد.

ازدواج آسان؛ از تأمین رزق حلال تا سلامت مادر و کودک

وی با تأکید بر ضرورت نگاه ریشه‌ای به موضوع ازدواج جوانان گفت: اگر می‌خواهیم جوانان با سهولت بیشتری ازدواج کنند و مشکلات پیش روی تشکیل خانواده برطرف شود، باید مسیری را که رهبر شهید انقلاب اسلامی برای تحقق این هدف ترسیم کرده‌اند، بشناسیم و سیاست‌های ابلاغی ایشان را به‌صورت زنجیره‌ای دنبال کنیم.

رئیس مجمع مردمی پیگیری سیاست‌های کلی نظام با بیان اینکه این مسیر حتی از پیش از انعقاد نطفه آغاز می‌شود، افزود: در نخستین گام، موضوع اقتصاد و تأمین رزق حلال مطرح است و سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی با هدف مهارتورم ورشدنقدینگی، تقویت پول ملی، تولیدو ایجاد زمینه درآمد حلال و بهبود وضعیت معیشت مردم ابلاغ شده است.

سردار نعمت‌الهی ادامه داد: پس از انعقاد نطفه، سلامت مادر و جنین اهمیت پیدا می‌کند و در همین راستا، سیاست‌های کلی سلامت بر ضرورت فراهم شدن شرایط مراقبت‌های پزشکی و درمانی تأکید دارد تا مادر در دوران بارداری از خدمات مورد نیاز برخوردار باشد و نگرانی ناشی از هزینه‌های درمان، مانعی برای فرزندآوری نشود

وی با اشاره به نقش سیاست های کلی تأمین اجتماعی و ضرورت حمایت اقتصادی از خانواده‌های کم‌برخوردار گفت: خانواده‌ای که از نظر مالی در شرایط مناسبی قرار ندارد، طبق این سیاست ها، باید تحت پوشش حمایت‌های اجتماعی قرار گیرد و از کمک‌های مستمر برخوردار شود تا برای تأمین نیازهای اولیه زندگی ناچار به مراجعه و درخواست کمک از دیگران نباشد و کرامت و حرمت آن حفظ شود.

رئیس مجمع مردمی پیگیری سیاست‌های کلی نظام تصریح کرد: سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی که از سوی رهبر شهید انقلاب اسلامی ابلاغ شده نیز در همین راستا اهمیت دارد؛ چراکه کودکی که در چنین خانواده‌ای متولد می‌شود، در آینده ممکن است مسئولیت‌های مهم اجتماعی و مدیریتی بر عهده بگیرد و نباید به دلیل شرایط اقتصادی خانواده در دوران کودکی، احساس محرومیت و سرخوردگی داشته باشد.

نظام تعلیم و تربیت باید جوانان را برای زندگی آماده کند

سردار نعمت‌الهی با اشاره به نقش آموزش‌وپرورش در تربیت نسل آینده اظهار کرد: پس از تأمین نیازهای اولیه، موضوع فرهنگ و تربیت مطرح می‌شود و رهبر شهید انقلاب اسلامی در سیاست‌های کلی تحول در نظام آموزش‌وپرورش، بر تربیت نسلی برخوردار از ویژگی‌های اخلاقی، اعتقادی و اجتماعی تأکید کرده‌اند.

وی ادامه داد: بر اساس این سیاست‌ها، دانش‌آموز پس از ۱۲ سال تحصیل باید به انسانی مؤمن، پرهیزکار، متخلق به اخلاق اسلامی، بلندهمت، امیدوار، خیرخواه، بانشاط، حقیقت‌جو، آزادمنش، مسئولیت‌پذیر، قانون‌گرا، عدالت‌خواه، خردورز، خلاق، وطن‌دوست، ظلم‌ستیز، جمع‌گرا، خودباور و ایثارگر تبدیل شود.

وی افزود: اگر این ویژگی‌ها در شخصیت جوانان شکل بگیرد، آثار آن را در تمام ابعاد زندگی فردی و اجتماعی مشاهده خواهیم کرد.

رئیس مجمع مردمی پیگیری سیاست‌های کلی نظام بیان کرد: چنین جوانی در زندگی مشترک نیز مسئولیت‌پذیرتر خواهد بود، مهارت بیشتری در تعامل با همسر خود خواهد داشت و برای حفظ کانون خانواده تلاش می‌کند.

سردار نعمت‌الهی با بیان اینکه دانشگاه نیز در ادامه این مسیر مسئولیت دارد، گفت: دانشگاه باید در تراز اهداف نظام اسلامی عمل کند و علاوه بر ارتقای تخصص و دانش جوانان، زمینه رشد اخلاقی و دینی آنان را نیز فراهم سازد؛ موضوعی که در سیاست‌های کلی علم و فناوری و آموزش عالی نیز مورد توجه قرار گرفته است.

اشتغال و مسکن؛ دو ضرورت اساسی برای ازدواج جوانان

وی با اشاره به ضرورت پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی اظهار کرد: پس از آموزش و تربیت، باید مراقب باشیم جوانان در معرض اعتیاد قرار نگیرند و سیاست‌های کلی مبارزه با مواد مخدر که از سوی رهبر شهید انقلاب اسلامی ابلاغ شده، با هدف مقابله با این آسیب و جلوگیری از گسترش آن در جامعه است.

رئیس مجمع مردمی پیگیری سیاست‌های کلی نظام اشتغال را یکی دیگر از پیش‌نیازهای اساسی ازدواج دانست و افزود: جوان پس از پایان تحصیل و خدمت سربازی نباید با بیکاری مواجه شود.

سردار نعمت‌الهی ادامه داد: رهبر شهید انقلاب اسلامی با ابلاغ سیاست‌های کلی اشتغال وبا تأکید بر استفاده از چنین ظرفیت‌هایی برای ایجاد فرصت‌های شغلی، اجرای این سیاست‌ها را زمینه ساز استقلال اقتصادی جوانان و تسهیل کننده ازدواج و تشکیل خانواده می دانستند.

وی با بیان اینکه یکی از مشکلات اساسی جوانان، تأمین مسکن است، گفت: در سیاست‌های کلی نظام در امور مسکن، راهکارهایی برای فراهم کردن مسکن متناسب با نیاز جوانان مطرح شده است؛ از جمله اینکه برای زوج‌های جوانی که تصمیم به ازدواج گرفته‌اند، واحدهای مسکونی کوچک و مناسب در نظر گرفته شود تا از همان ابتدای زندگی مشترک، صاحب سرپناه مستقلی باشند.

رئیس مجمع مردمی پیگیری سیاست‌های کلی نظام ادامه داد: این زوج‌ها می‌توانند برای چند سال در چنین واحدهایی زندگی کنند و پس از بهبود شرایط اقتصادی و توانایی تأمین مسکن مستقل، آن را به زوج‌های جوان دیگری واگذار کنند؛ چنین رویکردی می‌تواند بخشی از دغدغه مسکن در ابتدای زندگی مشترک را کاهش دهد.

سردار نعمت‌الهی با اشاره به نقش فرهنگ خانواده‌ها در دشوار شدن ازدواج افزود: سخت‌گیری‌های خانوادگی، چشم‌وهم‌چشمی، اسراف و تجمل‌گرایی از دیگر موانع ازدواج آسان هستند.

وی با بیان اینکه سیاست‌های کلی اصلاح الگوی مصرف نیز با هدف اصلاح این فرهنگ و جلوگیری از مصرف‌گرایی و تجمل‌گرایی مورد توجه قرار گرفته‌اند، گفت: اگر می‌خواهیم ازدواج جوانان آسان شود، باید هم مشکل مسکن را ببینیم و هم فرهنگ برگزاری مراسم و انتظارات خانواده‌ها را اصلاح کنیم.

فرزندآوری؛ حلقه بعدی زنجیره سیاست‌های حمایت از خانواده

رئیس مجمع مردمی پیگیری سیاست‌های کلی نظام با اشاره به اهمیت موضوع جمعیت بیان کرد: پس از تشکیل خانواده، موضوع فرزندآوری مطرح می‌شود. کاهش جمعیت و ادامه روند کاهش فرزندآوری، یکی از تهدیدهای جدی پیش روی کشور است؛ تهدیدی که به اعتقاد رهبر شهید انقلاب اسلامی، می‌تواند پیامدهایی حتی سنگین‌تر از جنگ داشته باشد.

وی افزود: سیاست‌های کلی جمعیت و خانواده که از سوی رهبر شهید ابلاغ شده‌اند، نشان‌دهنده اهمیت این موضوع در آینده کشور هستند و اجرای آن‌ها باید با رفع نگرانی‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خانواده‌ها همراه باشد.

سردار نعمت‌الهی با اشاره به ارتباط سیاست‌های حوزه آب و کشاورزی با سلامت خانواده اظهار کرد: خانواده‌ای که در نقطه‌ای از کشور زندگی می‌کند، باید به آب سالم دسترسی داشته باشد و سیاست‌های کلی منابع آب نیز با هدف مدیریت منابع و تأمین آب مورد نیاز مردم مورد توجه قرار گرفته است.

وی با اشاره به نقش محیط زیست در سلامت و آرامش خانواده‌ها گفت: آلودگی هوا در برخی مناطق کشور، از جمله تهران، سلامت مردم را با تهدید مواجه کرده است و سیاست‌های کلی منابع طبیعی و محیط زیست نیز برای حفاظت از منابع و فراهم کردن شرایط زیست سالم اهمیت دارند.

رئیس مجمع مردمی پیگیری سیاست‌های کلی نظام تصریح کرد: بنابراین آب سالم، غذای مناسب و هوای پاک از موضوعاتی هستند که به‌صورت مستقیم با سلامت خانواده و اطمینان والدین از آینده فرزندان ارتباط دارند.

ایمنی جاده‌ها و شهرها برای حفظ جان خانواده‌ها

سردار نعمت‌الهی با اشاره به نقش سیاست‌های حمل‌ونقل در حفظ بنیان خانواده اظهار کرد: سیاست‌های کلی حمل‌ونقل نیز با هدف ساماندهی این حوزه و افزایش ایمنی مسیرهای ارتباطی ابلاغ شده است تا جان مردم در جاده‌ها به خطر نیفتد.

وی با اشاره به ضرورت آمادگی شهرها در برابر حوادث طبیعی بیان کرد: سیل و زلزله نیز از عواملی هستند که می‌توانند زندگی و آرامش خانواده‌ها را تهدید کنند و سیاست‌های کلی شهرسازی و سیاست‌های مربوط به پیشگیری و کاهش خطرات ناشی از سوانح طبیعی باید به‌گونه‌ای اجرا شوند که شهرها در برابر حوادث طبیعی ایمن‌تر باشند و میزان خسارت به مردم کاهش یابد.

رئیس مجمع مردمی پیگیری سیاست‌های کلی نظام با بیان اینکه حفظ سلامت جسمی به‌تنهایی برای تحکیم خانواده کافی نیست، اظهار کرد: بخشی از مشکلات خانواده‌ها به مسائل روحی و روانی و فضای اجتماعی بازمی‌گردد؛ بنابراین مردم باید در محیطی با آرامش زندگی کنند و امید به آینده داشته باشند.

وی انتخابات را یکی از موضوعات اثرگذار بر آرامش اجتماعی دانست و افزود: سیاست‌های کلی انتخابات که از سوی رهبر شهید انقلاب اسلامی ابلاغ شده، با هدف ساماندهی این فرایند و فراهم کردن زمینه برگزاری انتخاباتی سالم و در تراز معیارهای مورد نظر نظام است.

قانون‌گذاری و سرمایه‌گذاری در مسیر تحقق سیاست‌های رهبر شهید

سردار نعمت‌الهی با اشاره به نقش مجلس شورای اسلامی در اجرای سیاست‌های کلی بیان کرد: پس از برگزاری انتخابات و شکل‌گیری مجلس، نمایندگان باید قوانینی تصویب کنند که با سیاست‌های کلی نظام هماهنگ باشد.

وی افزود: برای تحقق این هدف، سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری ابلاغ شده است تا مسیر تصویب قوانین در کشور به‌گونه‌ای باشد که زمینه اجرای سیاست‌های کلان فراهم شود.

رئیس مجمع مردمی پیگیری سیاست‌های کلی نظام با اشاره به سیاست‌های حمایت و تشویق سرمایه‌گذاری گفت: این سیاست‌ها با هدف ایجاد انگیزه برای سرمایه‌گذاری در بخش تولید و افزایش ظرفیت‌های اقتصادی کشور اهمیت دارند.

وی همچنین سیاست‌های کلی نظام اداری را مورد اشاره قرار داد و بیان کرد: نظام اداری فقط به موضوع استخدام محدود نمی‌شود، بلکه حقوق و مزایا، قوانین، ساختارها و نحوه ارائه خدمات نیز در این حوزه قرار می‌گیرند و برای اینکه نظام اداری در تراز اهداف جمهوری اسلامی قرار گیرد، سیاست‌های کلی نظام اداری ابلاغ شده است.

صیانت از اطلاعات مردم و مقابله با تهدیدهای سایبری

رئیس مجمع مردمی پیگیری سیاست‌های کلی نظام با اشاره به نقش امنیت اطلاعات در آرامش جامعه اظهار کرد: امروز اطلاعات مردم و زیرساخت‌های کشور نیز باید از تهدیدها در امان باشند؛ چراکه اگر دشمن بتواند با حملات سایبری به اطلاعات و سامانه‌های کشور دسترسی پیدا کند، اعتماد و آرامش عمومی آسیب می‌بیند.

وی افزود: سیاست‌های کلی پدافند غیرعامل و سیاست‌های مربوط به امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات و ارتباطات با هدف کاهش آسیب‌پذیری کشور در برابر تهدیدها و حفاظت از زیرساخت‌ها و اطلاعات مورد توجه قرار گرفته‌اند.

نعمت‌الهی با اشاره به اهمیت سیاست‌های کلی فضای مجازی اظهار کرد: همان‌گونه که در فضای حقیقی برای حفظ نظم عمومی قوانین و مقررات وجود دارد و در چهارراه‌ها چراغ راهنمایی و پلیس مستقر است، در فضای مجازی نیز باید سازوکارهای لازم برای مدیریت و نظارت وجود داشته باشد.

وی تصریح کرد: فضای مجازی اگر بدون ضابطه و مدیریت رها شود، می‌تواند آثار گسترده‌ای بر فرهنگ، خانواده و هویت جامعه داشته باشد؛ بنابراین ساماندهی آن از موضوعات مهم در مسیر تحقق جامعه اسلامی است.

رئیس مجمع مردمی پیگیری سیاست‌های کلی نظام با بیان اینکه بخشی از سیاست‌های ابلاغی تاکنون اجرا شده است، تصریح کرد: نباید این‌گونه تصور شود که در کشور هیچ کاری انجام نشده است؛ اگر اقدامی صورت نگرفته بود، بسیاری از دستاوردها و امنیت موجود نیز فراهم نمی‌شد، اما آنچه مورد انتظار بوده، هنوز با وضعیت مطلوب فاصله دارد.

وی ادامه داد: هدف نهایی، رسیدن به جامعه اسلامی است و تا تحقق کامل این هدف و فراهم شدن شرایط مورد نظر برای رفع موانع ظهور حضرت ولی‌عصر(عج) فاصله وجود دارد.

مطالبه‌گری همراه با پیشنهاد

سردار نعمت‌الهی با اشاره به دلایل اجرایی نشدن برخی سیاست‌ها گفت: نباید تمام مسئولیت اجرا نشدن سیاست‌ها را متوجه مدیران دانست؛ یکی از عوامل مهم، پیگیری نکردن مردم و تبدیل نشدن سیاست‌های ابلاغی به مطالبه عمومی بوده است.

وی افزود: اگر مردم از زمان ابلاغ یک سیاست، مطالبه اجرای آن و تبدیل شدنش به قانون را دنبال کنند، بسیاری از مشکلات زودتر شناسایی و برطرف می‌شود و مسائل روی هم انباشته نمی‌شوند.

رئیس مجمع مردمی پیگیری سیاست‌های کلی نظام با اشاره به نقش حلقه‌های میانی در این مسیر اظهار کرد: رهبر شهید انقلاب اسلامی بر نقش حلقه‌های میانی تأکید کرده‌اند؛ منظور از این حلقه‌ها، جمع‌هایی از نخبگان و افراد دغدغه‌مند جامعه هستند که لزوماً به دنبال دیده شدن نیستند و گاهی به دلیل به‌کارگیری نشدن، در حاشیه قرار گرفته‌اند.

وی با اشاره به ضرورت تشکیل کارگروه‌های تخصصی گفت: بر اساس این رویکرد، تشکیل ۵۰ کارگروه برای سازماندهی نخبگان و بررسی مسائل و کاستی‌های موجود مورد توجه قرار گرفته است تا مشکلات شناسایی و راهکارهای کارشناسی برای ارائه به مسئولان، از جمله رئیس‌جمهور، تدوین شود.

نعمت‌الهی تأکید کرد: هدف این کارگروه‌ها تشکیل دولت در دولت یا دخالت در وظایف دستگاه‌های اجرایی نیست، بلکه باید با ارائه کمک فکری، شناسایی خلأهای قانونی و پیشنهاد راهکار، به مسئولان برای اجرای سیاست‌های کلی کمک کنند.

وی با تأکید بر ضرورت مطالبه‌گری آگاهانه گفت: فعالان اجتماعی به‌جای ورود به حاشیه‌ها و تخریب مسئولان، باید از آنان درباره سیاست‌های کلی ابلاغی در حوزه‌هایی مانند اشتغال، مواد مخدر، اقتصاد مقاومتی، آموزش‌وپرورش و آمایش سرزمین سؤال کنند.

رئیس مجمع مردمی پیگیری سیاست‌های کلی نظام افزود: بسیاری از افرادی که وارد حاشیه‌ها می‌شوند، حتی از سیاست‌های کلی ابلاغی و وظایف دستگاه‌ها در قبال آن‌ها اطلاع کافی ندارند؛ درحالی‌که اگر بدانیم رهبر شهید انقلاب اسلامی در هر حوزه چه سیاستی را ابلاغ کرده‌اند، می‌توانیم مطالبه‌ای مشخص و کارشناسی داشته باشیم.

وی ادامه داد: امروز انرژی هسته‌ای به‌عنوان حق مسلم مردم مطرح می‌شود، اما باید درباره سیاست‌های ابلاغی در حوزه آموزش‌وپرورش، اشتغال جوانان، ریشه‌کن کردن مواد مخدر و اقتصاد مقاومتی نیز همین مطالبه عمومی شکل بگیرد.

نعمت‌الهی با اشاره به نام‌گذاری سال جاری با محور اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری اظهار کرد: باید از خود بپرسیم در ماه‌های گذشته برای تبدیل اقتصاد مقاومتی به یک مطالبه عمومی چه اقدامی انجام داده‌ایم و چند بار این موضوع را در فضای عمومی و میان مردم مطرح کرده‌ایم.

وی افزود: اقتصاد مقاومتی می‌تواند زمینه کاهش تورم، جلوگیری از تضعیف پول ملی، رونق تولید و بهبود معیشت مردم را فراهم کند؛ بنابراین باید نسبت به اجرای آن حساس باشیم.

رئیس مجمع مردمی پیگیری سیاست‌های کلی نظام با تأکید بر ضرورت اقدام به‌موقع گفت: رهبر شهید انقلاب اسلامی تأکید داشتند که برای رسیدن به نتیجه، اقدامات باید به‌هنگام انجام شود؛ یعنی اگر امروز بیانات یا سیاستی ابلاغ شد و تشخیص دادیم که برای نجات مردم باید به قانون تبدیل شود، نباید پیگیری آن را به آینده موکول کنیم.

نعمت‌الهی ادامه داد: این مطالبه‌گری نه هزینه زیادی دارد و نه نیازمند تخصص پیچیده است؛ بلکه باید به یک گفتمان عمومی تبدیل شود تا مسائل پیش از آنکه انباشته و پیچیده شوند، مورد رسیدگی قرار گیرند.

وی بیان کرد: وظیفه حلقه‌های میانی و فعالان اجتماعی این است که سیاست‌های کلی را بشناسند، خلأهای اجرایی و قانونی را شناسایی کنند، پیشنهادهای کارشناسی ارائه دهند و اجرای آن‌ها را به مطالبه عمومی تبدیل کنند.

رئیس مجمع مردمی پیگیری سیاست‌های کلی نظام با تأکید بر اینکه این فعالیت‌ها در راستای تحقق آرمان ترسیم‌شده از سوی رهبر شهید انقلاب اسلامی است، گفت: همان‌گونه که مستحضر هستید، رهبر شهیدمان فرمودند: «باید یک حرکت عمومی در کشور ایجاد شود که ما را به جامعه اسلامی و تمدن نوین اسلامی برساند»؛ بنابراین این فعالیت‌ها در راستای تحقق آن فرمان است.