به گزارش خبرنگار مهر، جعفرپورمختار صبح دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران از معرفی ۴۸ طرح زیربنایی نیمه‌تمام ملی و استانی برای بهره‌مندی از ظرفیت طرح نشان‌دار کردن مالیات در سال ۱۴۰۵ خبر داد و افزود: مودیان مالیاتی می‌توانند با انتخاب محل هزینه‌ کرد مالیات خود، در تکمیل پروژه‌های عمرانی، آموزشی، درمانی و زیرساختی استان مشارکت کنند.

مدیرکل امور مالیاتی آذربایجان‌غربی، با تشریح جزئیات اجرای این طرح در استان اظهار کرد: امسال ۴۸ طرح نیمه‌تمام زیربنایی برای بهره‌مندی از ظرفیت مالیات‌های نشان‌دار معرفی شده که از این تعداد ۱۸ طرح ملی و ۳۰ طرح استانی است.

وی با اشاره به اینکه این پروژه‌ها حوزه‌های مختلف خدماتی و عمرانی را در بر می‌گیرد، افزود: بیمارستان ۴۵۰ تختخوابی ارومیه، طرح‌های مدرسه‌سازی، پروژه‌های حوزه سلامت و درمان، ورزش، آب، امور عشایری و راه از جمله طرح‌هایی هستند که در این فهرست قرار گرفته‌اند.

پورمختار با بیان اینکه ۱۳ طرح در حوزه احداث و تکمیل مدارس و ۱۲ طرح در بخش سلامت و درمان تعریف شده است، ادامه داد: توسعه زیرساخت‌های بهداشتی و درمانی، تأمین فضاهای آموزشی و تکمیل پروژه‌های عمرانی از مهم‌ترین اولویت‌های پیش‌بینی‌شده در این طرح است.

مدیرکل امور مالیاتی آذربایجان‌غربی همچنین به اهمیت پروژه‌های راه‌سازی در توسعه مناطق مختلف استان اشاره کرد و گفت: طرح‌های راه‌سازی از جمله راه مرزی قطور خوی نیز در میان پروژه‌های معرفی‌شده قرار دارند که تکمیل آنها می‌تواند در بهبود دسترسی و تقویت زیرساخت‌های مناطق مرزی مؤثر باشد.

وی با اشاره به اعتبار مورد نیاز برای اجرای این پروژه‌ها تصریح کرد: برای تکمیل ۴۸ طرح معرفی‌شده در مجموع ۱۲ هزار و ۸۳۹ میلیارد ریال اعتبار نیاز است که از این میزان ۱۰ هزار و ۸ میلیارد ریال مربوط به پروژه‌های ملی و ۲ هزار و ۸۳۱ میلیارد ریال مربوط به طرح‌های استانی است.

پورمختار با تأکید بر محدودیت منابع عمومی دولت و ناچیز بودن اعتبارات پیش‌بینی‌شده در بودجه برای پاسخگویی به نیازهای گسترده طرح‌های عمرانی استان، خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی نمی‌توان صرفاً به اعتبارات دولتی برای تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام متکی بود و استفاده از ظرفیت مشارکت مودیان مالیاتی می‌تواند به تأمین منابع و تسریع در اجرای این طرح‌ها کمک کند.

وی در ادامه با اشاره به سازوکار اجرای طرح نشان‌دار کردن مالیات در سال جاری گفت: صاحبان مشاغل مشمول تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم می‌توانند مالیات عملکرد سال ۱۴۰۴ خود را به پروژه‌های معرفی‌شده اختصاص دهند و در انتخاب محل هزینه‌کرد مالیات خود نقش داشته باشند.

مدیرکل امور مالیاتی آذربایجان‌غربی تأکید کرد: این طرح علاوه بر شفاف‌سازی محل مصرف درآمدهای مالیاتی، زمینه مشارکت مستقیم مردم در تکمیل زیرساخت‌هایی را فراهم می‌کند که آثار و نتایج آن در زندگی روزمره شهروندان قابل مشاهده خواهد بود.

پورمختار گفت: در نیمه نخست امسال ۸۰ درصد پیش های مالیاتی محقق شده و امسال تحقق درآمدهای ۴۸ درصد افزایش داشته است.