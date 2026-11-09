به گزارش خبرنگار مهر، سیدعلیرضا سجادی صبح دوشنبه در آیین بیست و نهمین دوره انتخابات سراسری شورای دانش‌آموزی که در دبیرستان عفاف شهر دیّر برگزار شد، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و تقدیر از دست‌اندرکاران برگزاری این رویداد اظهار کرد: برگزاری این انتخابات در محیط مدرسه، فرصتی مغتنم است تا دانش‌آموزان عزیز با تمرین مشارکت اجتماعی، یاد بگیرند که چگونه با بررسی دقیق توانمندی‌ها و شایستگی‌های همکلاسی‌های خود، بهترین افراد را برای پذیرش مسئولیت انتخاب کنند.

فرماندار دیّر با اشاره به جایگاه و اهمیت مشورت در آموزه‌های دینی و آیات الهی افزود: قرآن کریم اصل مشورت را به عنوان یک الگوی مترقی برای تمامی ابعاد زندگی بشر مطرح می‌کند؛ الگویی که برآمده از فطرت انسانی بوده و تکیه‌گاه اصلی آن توکل بر خدا و عزم راسخ است.

وی با بیان اینکه خروجی کار جمعی و مشارکت مسئولانه، پویایی و نشاط را برای جامعه به ارمغان می‌آورد، به یک نمونه عینی از مشارکت فعال نوجوانان در عمران شهری اشاره کرد و گفت: چندی پیش شاهد بودیم که جوانان و نوجوانان دیّری با احساس مسئولیت ستودنی، ابتکار عمل به خرج داده و با استفاده از ظرفیت‌های محلی و خیرین، اقدام به زیباسازی و رنگ‌آمیزی فضاهای شهری کردند؛ اقدامی که نشان داد وقتی نسل جوان پای کار بیاید، محیط پیرامون نیز بانشاط‌تر و زنده‌تر خواهد شد.

سجادی با تأکید بر اینکه مدیران مدارس نباید به شورای دانش‌آموزی به چشم یک تشکل تشریفاتی نگاه کنند، تصریح کرد: بها دادن به نظرات، مطالبات و پیگیری‌های دانش‌آموزان در قالب شورا، موجب خودباوری، شکوفایی استعدادها و آماده‌سازی آنان برای پذیرش مسئولیت‌های کلان‌تر در آینده در سطوح شهری، استانی و ملی خواهد شد.

وی با اشاره به جایگاه رفیع شوراها در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران خاطرنشان کرد: فرهنگ مشورت و تفکر جمعی، ریشه‌ای عمیق در فرهنگ اسلامی و ملی ما دارد و چنان‌که شعرا و بزرگان ما نیز سروده‌اند، تلاقی خردها و اندیشه‌ها، راهگشای رسیدن به پویاترین و دقیق‌ترین نتایج است.

فرماندار دیّر در پایان با توصیه به دانش‌آموزان در خصوص اهمیت رأی آگاهانه و مسئولانه در تمامی عرصه‌های انتخاباتی اعم از مدرسه، شورای شهر، مجلس و ریاست‌جمهوری تأکید کرد: رأی شما باید بر مبنای شاخص‌هایی همچون تعهد، شایستگی، دانش، دیانت و توانمندی فرد باشد و امیدواریم با تکیه بر عقلانیت و دور از رویکردهای احساسی، بهترین تصمیمات را برای سرنوشت خود و جامعه رقم بزنید.