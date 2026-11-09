قاسم شریفی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره شائبه فقدان برخی کتاب های درسی در مدارس استان سمنان که اخیرا در فضای مجازی نیز منتشر شده است، توضیح داد: کمبود کتاب درسی در این زمان از سال تحصیلی با توجه به تمهیداتی که از تابستان داشتیم و مقدماتی که فراهم کردیم در هیچ جای استان پذیرفته نیست

وی همچنین ادامه داد: این موضوع که یک دانش آموز قبل از آغاز سال تحصیلی نام نویسی در مدرسه و ثبت نام در سامانه کتب درسی را صورت داده قطعاً دارای کتاب است

مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان گفت: برخی از هنرستان های ما به خصوص روستاهای خاص و در تک رشته هایی کتاب هایشان چون برای سال اول است و منابع تحصیلی شان تغییرات و جابجایی هایی داشته، سرفصل ها به هنرآموزان داده شده و آن تک درس ها هم کتاب هایش همین روزها در اختیار دانش آموزان قرار می گیرد.

شریفی درباره تامین این کتاب ها هم گفت: آخرین کسری های کتاب های درسی ها از تمام شهرستان های استان سمنان دریافت شده و با عنایت به اینکه از قبل هم پیش بینی داشتیم و کتاب ها در انبارها وجود دارد مجدداً نیز کتاب ها به شهرستان ها ارسال می شود.

وی افزود: در زمینه توزیع کتاب های درسی کمبود ها برطرف می شود و این ارتباطی به مدرسه و یا مقطع ندارد و هر مدرسه ای از متوسطه اول و دوم و ... اعلام کند که کمبود کتاب دارد تامین کتاب ها صورت می گیرد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان در این ارتباط توضیح داد: خانواده ها همچنین در صورتی که دانش آموزان شان را کمبود کتاب روبرو هستند می بایست به مدارس یا اداره مراجعه کنند و این مسئله را هم پیگیری کنند و در اسرع وقت هم کمبود کتاب ها تامین می شود.

شریفی از تامین همه کتاب های مورد نیاز دانش آموزان استان سمنان خبر داد و ابراز کرد: آموزش و پرورش در همه شهرستان های استان سمنان همچنین یک مسئول کتب درسی نیز دارد که در ادارات مستقر هستند و مردم می توانند به این افراد مراجعه داشته باشند تا نیازهایشان برطرف شود.

وی ادامه داد: ثبت نام تک درس هم در مدارس استان سمنان شروع شده و اگر همکاری یا دانش آموزی نیازمند خرید تک کتاب داشته باشد در سامانه ای که برای همین منظور طراحی شده امکان ثبت نام و ثبت درخواست وجود دارد که در اسرع وقت این کتاب ها برای معلمان یا دانش آموزان ارسال می شود.