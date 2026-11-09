به گزارش خبرنگار مهر، محمد جعفر قائم پناه معاون اجرایی رئیس جمهور و سرپرست نهاد ریاست جمهوری در ادامه نشست های گفتگوی مسأله محور با تشکل ها و سازمان های مردم نهاد با عنوان «گفتگو و تبادل نظر پیرامون مسائل و چالش‌های نقش آفرینی تشکل ها در توسعه مشارکت اجتماعی ، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای جنگ ۱۲ روزه، جنگ رمضان و شهدای مظلوم مدرسه بینا، شهدای گومر و قائد شهید، اظهار کرد: پیش‌تر مرکز ارتباطات مردمی عمدتاً وظیفه دریافت و بررسی تک‌تک نامه‌های مردم در سفرهای استانی و نهاد ریاست‌جمهوری را بر عهده داشت که بخش عمده آن‌ها درباره درخواست وام ازدواج، وام مسکن و اشتغال بود.



وی افزود: هنگام واگذاری مسئولیت این مرکز، به این جمع‌بندی رسیدم که به‌جای برقراری ارتباط جداگانه با تک‌تک افراد، باید ارتباط با نمایندگان اقشار مختلف مردم را در اولویت قرار دهیم؛ نمایندگانی از حوزه‌های محیط زیست، گردشگری، توسعه، اصناف، جوانان علمی، هیئت‌های مذهبی و احزاب سیاسی که طیف گسترده‌ای از جامعه را نمایندگی می‌کنند.



معاون اجرایی رئیس‌جمهور گفت: حکمرانی بدون آگاهی و مشارکت مردم و بدون اتکا به نهادهای مردمی، حکمرانی ناقصی خواهد بود. حکمرانی قدرتمند متعلق به جامعه‌ای است که مردم قدرتمندی داشته باشد و در واقع، جامعه قوی است که حکومت مقتدر ایجاد می‌کند.



قائم‌پناه عنوان کرد: فرزندان ما باید از دوران نوجوانی در سازمان‌های مردم‌نهاد برای فعالیت‌های اجتماعی، فرهنگی و سیاسی تربیت شوند و روحیه همکاری، تفکر جمعی و همیاری را در این تشکل‌ها بیاموزند.



وی با اشاره به تجربه‌های شخصی خود در فعالیت‌های گروهی بیان کرد: در دوران پیش از انقلاب، فعالیت‌هایی مانند پیشاهنگی و پس از آن انجمن اسلامی دانشجویان و کوهنوردی، زمینه تقویت انسجام گروهی را فراهم می‌کرد. در این فعالیت‌ها، همراه با افرادی از جمله آقای دکتر پزشکیان در سال‌های ۱۳۵۶ و ۱۳۵۷ و پس از آن، در گروه‌های ۱۰، ۲۰ و ۳۰ نفره، روحیه جمعی را تمرین می‌کردیم. این فعالیت‌ها در قالب نهادهای مدنی دارای مجوز یا فاقد مجوز شکل می‌گرفتند.



سرپرست نهاد ریاست‌جمهوری با اشاره به ریشه‌های تاریخی تشکل‌های مردمی در ایران اظهار داشت: هیئت‌های مذهبی و جلسات قرائت قرآن از نمونه‌های قدیمی این اجتماعات هستند که افراد با سنین مختلف، از کودکان ۱۰ و ۱۲ ساله تا سالمندان ۷۰ ساله، با هدفی مشترک در کنار یکدیگر قرار می‌گیرند.



وی افزود: باور ما و آقای دکتر پزشکیان این است که باید روحیه جمعی و کنار هم بودن را در جامعه تقویت کنیم و بهترین بستر برای تحقق این هدف، سازمان‌ها و نهادهای مدنی هستند. هر فرد متناسب با علاقه و توانمندی خود می‌تواند در حوزه‌هایی مانند ورزش، محیط زیست، فرهنگ، ادبیات، شاهنامه‌خوانی، خیام‌خوانی و طبیعت‌گردی فعالیت کند و گروهی برای همفکری و همکاری تشکیل دهد.



قائم‌پناه با تأکید بر نقش این تشکل‌ها در افزایش اعتماد اجتماعی گفت: نتیجه فعالیت جمعی، شکل‌گیری اعتماد در میان افراد و گسترش تدریجی آن به سطح جامعه است. اعتماد اجتماعی نیز به انسجام ملی و اجتماعی منجر می‌شود؛ موضوعی که امروز به‌شدت به آن نیاز داریم.



وی ادامه داد: انسجام اجتماعی مانع شکل‌گیری دوقطبی‌های مختلف در عرصه‌های محیط زیستی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی می‌شود. دوگانه‌سازی میان هویت ملی و هویت دینی نادرست است؛ ما هم ایرانی و مسلمان هستیم، هم عاشق امام حسین(ع) هستیم.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور با بیان آنکه تقویت این باور بر عهده بدنه اجتماعی است و سازمان‌های مردم‌نهاد می‌توانند در ایجاد اعتماد عمومی نقش مؤثری داشته باشند. ما با جمعیت ۹۰ میلیونی کشور نمی‌توانیم به‌صورت مستقیم با تک‌تک مردم ارتباط برقرار کنیم، بنابراین سازمان‌های مردم‌نهاد و تشکل‌هایی مانند بسیج، هیئت‌های مذهبی، هلال احمر، انجمن‌های غیردولتی و تیم‌های ورزشی می‌توانند نماینده بخش‌های مختلف جامعه باشند.



قائم‌پناه اظهار کرد: در گفت‌وگو با آقای دکتر پزشکیان درباره برگزاری جلسات با سازمان‌های مردم‌نهاد، بر ضرورت ارتباط مستمر دستگاه‌های اجرایی با این تشکل‌ها تأکید شد. وزرا باید باور داشته باشند که با تمام سازمان‌هایی که به حوزه مسئولیت آن‌ها مرتبط هستند، ارتباط برقرار کنند و استانداران نیز باید این رویکرد را دنبال کنند.



وی افزود: برگزاری جلسات رئیس‌جمهور با اتاق اصناف و صنوف مختلف در حوادث دی‌ماه نیز با همین هدف انجام می‌شود تا نشان داده شود که این مجموعه‌ها یاور و کمک‌کننده دولت هستند. اعتقاد ما این است که مشارکت سازمان‌های مردم‌نهاد به انسجام و قدرت دولت کمک می‌کند و می‌توان از ظرفیت آن‌ها برای حکمرانی بهتر و حل مشکلات مردم بهره گرفت.



سرپرست نهاد ریاست‌جمهوری با تأکید بر اینکه تشکل‌های مردمی نباید رقیب دولت تلقی شوند، گفت: سازمان‌های مردم‌نهاد رقیب ما نیستند، بلکه باید آن‌ها را یاور و همکار خود بدانیم. برای تحقق این موضوع، ابتدا باید نگاه و باور مسئولان اصلاح شود؛ زیرا فعالیت بسیاری از افراد در این تشکل‌ها بدون دریافت حقوق و حق‌جلسه و با انگیزه‌های غیرمادی انجام می‌شود.



وی ادامه داد: همه‌چیز به پول و مقام محدود نمی‌شود. مسئولان می‌آیند و می‌روند و جایگاه‌های مدیریتی در طول زمان میان افراد مختلف جابه‌جا می‌شود، اما آنچه ماندگار است مردم و ایران هستند. وظیفه ما در این فرصت، تقویت مردم و توانمند کردن جامعه است تا مدیران آینده نیز همین نگاه را دنبال کنند.



قائم‌پناه عنوان کرد: فعالان سازمان‌های مردم‌نهاد باید مربیان فرزندان و جوانان این کشور باشند و روحیه مشارکت، اعتماد و خودباوری را در آن‌ها تقویت کنند. برای نمونه، در گذشته آگاهی چندانی درباره محیط زیست، نحوه جمع‌آوری زباله و ضرورت حفاظت از طبیعت وجود نداشت، اما امروز بسیاری از کودکان و نوجوانان این مسائل را پذیرفته‌اند که نتیجه آموزش و فرهنگ‌سازی تشکل‌های مردمی است.



وی با اشاره به نقش سازمان‌های مردم‌نهاد در فرهنگ‌سازی درباره محیط زیست، آثار تاریخی، مصرف انرژی و آب بیان کرد: این مسائل صرفاً با دستورالعمل و بخشنامه دولت حل نمی‌شوند. ماندگاری یک مطالبه زمانی تضمین می‌شود که در میان مردم پذیرفته شود؛ همان‌گونه که عزاداری امام حسین(ع) با وجود رویکردهای متفاوت دولت‌ها در طول هزاران سال استمرار یافته است.



معاون اجرایی رئیس‌جمهور گفت: خواسته‌های سازمان‌های مردم‌نهاد باید در عمق جامعه نفوذ کند تا دولت‌ها نیز از آن حمایت و پیروی کنند. دولت می‌تواند روند تحقق این مطالبات را تسریع کند و موظف است نقدهای تشکل‌های مردمی را بشنود. ما این نقدها را منصفانه و مشفقانه می‌دانیم؛ زیرا فعالانی که برای حفاظت از یوز آسیایی یا جنگل‌های هیرکانی تلاش می‌کنند، انگیزه‌ای جز دغدغه منافع عمومی و ملی ندارند.



قائم‌پناه با اشاره به تأثیر مطالبه‌گری تشکل‌های محیط زیستی اظهار کرد: اگر اعتراض‌ها و پیگیری‌های فعالان مردمی درباره میانکاله وجود نداشت، رئیس‌جمهور برای توقف برخی اقدامات تلفنی اقدام نمی‌کرد. همچنین مطالبه‌گری درباره آلودگی هوا در مناطق جنوبی کشور موجب می‌شود دولت برای مهار فلرهای نفتی تلاش بیشتری انجام دهد تا ضمن حفظ منافع ملی، استان‌های نفت‌خیز از جمله خوزستان و ماهشهر نیز با آلودگی کمتری مواجه شوند.



وی افزود: مشارکت اجتماعی در جامعه بذر امید، همیاری و همکاری می‌کارد و این ظرفیت به دست شما فعالان اجتماعی قابل تحقق است. امروز با وجود تمام سختی‌ها و فشارهایی که به کشور تحمیل شده است، به‌شدت به امیدواری نیاز داریم. تلاش برای ایران باید فارغ از نگاه‌های سیاسی و فرهنگی متفاوت و با محوریت منافع ملی انجام شود؛ چراکه ایران متعلق به همه مردم، با هر نژاد، اندیشه، باور و مذهب است.



سرپرست نهاد ریاست‌جمهوری ادامه داد: هدف اصلی ما باید تلاش برای ایران باشد و همراهی یا عدم همراهی دولت‌ها نباید این هدف را تحت‌تأثیر قرار دهد. خوشبختانه این رویکرد پاسخ داده و جامعه به خویشتن خویش بازگشته است.



قائم‌پناه با اشاره به شکل‌گیری حلقه‌های انسانی در اطراف زیرساخت‌های کشور در پی تهدیدهای دونالد ترامپ برای حمله به زیرساخت‌ها اظهار کرد: زمانی که ترامپ تهدید کرد زیرساخت‌های ایران را هدف قرار می‌دهد، مردم از جوان و سالمند، باحجاب و کم‌حجاب و افراد تحصیل‌کرده و غیرتحصیل‌کرده، در اطراف جزیره خارک جمع شدند و اعلام کردند که برای حمله به زیرساخت‌ها باید از جان آن‌ها عبور شود.



وی افزود: این حس وطن‌دوستی و دلبستگی به ایران، جهان را به تعجب واداشت و موجب شد بسیاری از ایرانیان خارج از کشور نیز به هویت ایرانی خود افتخار کنند. حلقه‌های انسانی شکل‌گرفته در اطراف پالایشگاه‌ها، پل‌ها و زیرساخت‌های کشور، جلوه‌ای از مشارکت اجتماعی و همبستگی ملی بود.



معاون اجرایی رئیس‌جمهور تأکید کرد: هر اندازه بتوانیم همبستگی ملی و اجتماعی را فارغ از اینکه چه فرد یا جناح سیاسی در قدرت قرار دارد، برای ایران حفظ کنیم، به تقویت کشور و عبور از مشکلات کمک کرده‌ایم.



قائم‌پناه در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ضرورت حفظ تاب‌آوری اجتماعی اظهار کرد: امسال با چالش جدی در حوزه تأمین گاز مواجه هستیم و از همه مردم درخواست دارم برای عبور از این شرایط همکاری کنند.



وی افزود: سال گذشته با ناترازی ۳۰۰ میلیون مترمکعبی گاز مواجه بودیم. با توجه به گازرسانی گسترده در سطح کشور، بخش عمده انرژی مورد نیاز مردم از طریق گاز تأمین می‌شود و سرانه مصرف گاز ایران در بالاترین سطح جهان قرار دارد؛ به‌گونه‌ای که میزان مصرف گاز کشور با مصرف یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون نفری چین مقایسه شده است.



معاون اجرایی رئیس‌جمهور گفت: ایران از نظر سرانه مصرف گاز در رتبه نخست جهان قرار دارد و هیچ کشوری از این نظر با ایران قابل مقایسه نیست. همچنین ۲۳۰ میلیون مترمکعب از ظرفیت گاز کشور در پی اقدام ترامپ و خارج شدن بخشی از میدان تصفیه از مدار تولید، از دسترس خارج شد و میزان ناترازی به ۵۳۰ میلیون مترمکعب رسید.



قائم‌پناه ادامه داد: مصرف گاز کشور در روزهای اوج مصرف به حدود ۸۵۰ تا ۹۰۰ میلیون مترمکعب می‌رسد که حدود ۲۰۰ میلیون مترمکعب آن به صنعت اختصاص دارد و بین ۶۰۰ تا ۷۰۰ میلیون مترمکعب نیز در بخش خانگی، صنایع کوچک و واحدهای تجاری مصرف می‌شود. بخش دیگری از مصرف نیز به نیروگاه‌های گازی مربوط است.



وی بیان کرد: فرزندان این کشور در صنایع پتروشیمی، با وجود تحریم‌ها و فشارهای موجود، توانسته‌اند ۱۳۰ میلیون مترمکعب از مجموع ۲۳۰ میلیون مترمکعب ظرفیت ازدست‌رفته را به چرخه تولید بازگردانند، اما همچنان با کمبود ۴۰۰ میلیون مترمکعب گاز مواجه هستیم.



سرپرست نهاد ریاست‌جمهوری اظهار کرد: در سال‌های گذشته، گاز صنایع و برخی نیروگاه‌ها بدون اطلاع‌رسانی گسترده قطع می‌شد، اما امسال تلاش می‌کنیم با کمک مردم، میزان قطعی گاز صنایع را به حداقل برسانیم تا فعالیت صنایع فولادی متوقف نشود و کارگران بیکار نشوند.



وی افزود: در شرایطی که یک میلیون و ۴۰۰ هزار نفر بیکار داریم، نباید اجازه دهیم سرمای زمستان موجب بیکاری بیشتر کارگران شود. کاهش تولید کالا نیز به افزایش قیمت‌ها منجر خواهد شد؛ درحالی‌که کشور به‌اندازه کافی با گرانی مواجه است.



قائم‌پناه با درخواست از مردم برای مدیریت مصرف گاز گفت: از همه مردم تقاضا داریم در منازل خود مقداری کمتر گاز مصرف کنند تا امکان انتقال گاز به شمال کشور فراهم شود و قطعی برق نیز کاهش یابد.



وی ادامه داد: هنگامی که امکان قطع گاز بخش خانگی وجود ندارد، ناچار می‌شویم برای مدیریت مصرف به سراغ قطع گاز واحدهای صنعتی برویم. قطع گاز یک محله مانند برق امکان‌پذیر نیست و برای قطع گاز باید خانه‌به‌خانه اقدام کرد؛ ضمن اینکه سرمای زمستان موضوعی نیست که بتوان با آن شوخی کرد و ممکن است سلامت مردم را به خطر بیندازد.



معاون اجرایی رئیس‌جمهور بیان کرد: امکان قطع برق یک محله وجود دارد، اما قطع گاز یک محله به همین سادگی امکان‌پذیر نیست. بنابراین از همه مردم درخواست می‌کنیم امسال مصرف گاز خود را به حداقل برسانند تا ضمن تأمین نیازهای خانگی، امکان استمرار فعالیت صنایع و کاهش خاموشی‌ها فراهم شود.



قائم‌پناه در پایان با تأکید بر ضرورت تقویت تاب‌آوری اجتماعی اظهار کرد: تاب‌آوری مردم ایران امروز در سطح جهان زبانزد شده و آثار خود را نشان داده است. باید با همکاری مردم و به‌ویژه سازمان‌های مردم‌نهاد، این ظرفیت را بیش از گذشته تقویت کنیم.