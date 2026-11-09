حجت‌الاسلام والمسلمین سیدحسین علوی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: امروز ۱۸ آبان‌ماه سال ۱۴۰۵، سالروز تشکیل و تأسیس شوراهای حل اختلاف کشور است. این روز را به تمامی همکاران و کارکنان شورای حل اختلاف که در عرصه صلح و سازش فعالیت می‌کنند، تبریک و تهنیت عرض می‌کنم و از خداوند متعال برای ایشان سلامتی، عزت و طول عمر با دوام مسئلت می‌کنم. از همه آنان که در امر صلح و سازش و ترویج این آموزه دینی بسیار محترم که در جامعه آثار و فواید بسیاری دارد، ما را همراهی می‌کنند، تقدیر و تشکر می‌کنم و صمیمانه دست همه آنان را می‌بوسم؛ زیرا کینه‌ها، عداوت‌ها و دشمنی‌ها را از جامعه از بین می‌برند.

مختومه شدن پرونده‌های ورثه با صلح و سازش

وی افزود: از شاخص‌های مهم و اولویت‌های ما در شورای حل اختلاف، امر صلح و سازش است. در همین مدت گذشته، در پرونده‌های اختلاف بین ورثه، بیش از ۲۰۰ میلیارد تومان پرونده تقسیم ترکه را با صلح و سازش مختومه کردیم.

پیشگیری از ۳۹ درصد طلاق در استان اردبیل

معاون قضایی رئیس کل و معاون حل اختلاف دادگستری استان اردبیل گفت: همچنین در پرونده‌های اختلافات خانوادگی که معمولاً منجر به طلاق می‌شود، کارگروه ویژه طلاق که ابتدا در شهرستان مشگین‌شهر تشکیل شد و در اردبیل نیز در حال فعالیت است، موفق به پیشگیری از ۳۹ درصد طلاق شد؛ یعنی در ۳۹ درصد پرونده‌های طلاق، هیئت‌های صلح ما و اعضای محترم شورای حل اختلاف موفق به جلوگیری از طلاق شدند.

کسب رتبه برتر کشوری در حوزه داوری

حجت‌الاسلام والمسلمین سیدحسین علوی افزود: خوشبختانه در بحث داوری در اردبیل، داوران متخصص و متعهدی فعالیت می‌کنند که برخی از آنان از قضات بازنشسته یا وکلا هستند و بسیار موفق عمل می‌کنند. کانون مؤسسات داوری حرفه‌ای تشکیل شده است که دارای هیئت‌مدیره و حتی هیئت رسیدگی به تخلفات است و این مجموعه الحمدلله موفق است. ما در سراسر کشور یکی از استان‌های برتر در موضوع داوری هستیم.

رسیدگی به ۴۰۰۰ پرونده مطالبات بانکی

وی افزود: همچنین در بحث اختلافات مالی و ملکی، پرونده‌هایی مانند مطالبات بانکی که غالباً مشمول ماده ۱۳ قانون شورای حل اختلاف می‌شوند، به شورای حل اختلاف ارجاع می‌شوند و حدود ۴۰۰۰ پرونده در طول یک سال رسیدگی شده و مطالبات بانکی به بانک‌ها واریز شده است. این‌ها اهم اقداماتی است که در شورای حل اختلاف انجام می‌شود و در حال انجام است.

آزادی ۱۱ زندانی با سازش دو طایفه در گرمی

حجت‌الاسلام والمسلمین سیدحسین علوی ادامه داد: اختلافات خانوادگی، ملکی و همچنین نزاع‌های دسته‌جمعی که گاهی در برخی روستاها و شهرستان‌ها اتفاق می‌افتد نیز از جمله مواردی است که شورای حل اختلاف به آن‌ها رسیدگی می‌کند. در همین چند روز اخیر پرونده‌ای در شهرستان گرمی وجود داشت که دو طایفه با هم درگیر شده بودند و ۱۱ نفر زندانی داشت؛ با صلح و مصالحه و سازش، الحمدلله آن ۱۱ زندانی آزاد شدند.

آزادی ۶۱۶ زندانی در سال ۱۴۰۴

معاون قضایی رئیس کل و معاون حل اختلاف دادگستری استان اردبیل گفت: در حوزه آزادی زندانیان، در همین هفت‌وهشت ماه اخیر، ۳۳۶ پرونده زندانی با رضایت مال‌باختگان و آزادی زندانیان مختومه شد و در سال ۱۴۰۴ نیز ۶۱۶ نفر آزاد شدند. تعداد زیادی از زندانیانی که در اختلافات مالی یا حتی اختلافات خانوادگی زندانی می‌شوند، بخشی از آنان پیش از ورود به زندان از طریق ستاد دیه و شورای حل اختلاف آزاد می‌شوند.

آزادی بانوی محکوم مالی با مساعدت خیرین

حجت‌الاسلام والمسلمین سیدحسین علوی ادامه داد: در همین مدت اخیر نیز خانمی که چندین سال به دلیل محکومیت مالی در زندان بازداشت بود، از طریق مساعدت خیرین و پیگیری هیئت‌های صلح ما از زندان آزاد شد.

معاون قضایی رئیس کل و معاون حل اختلاف دادگستری استان اردبیل گفت:امیدوارم خداوند متعال به تمامی همکارانی که در حوزه صلح و سازش در هیئت‌های صلح و شورای حل اختلاف انجام وظیفه می‌کنند، سلامتی عطا فرماید.