به گزارش خبرنگار مهر، فؤاد شعبانی، پژوهشگر مطالعات راهبردی و نویسنده دو اثر «تابستان داغ؛ معماری تعادل بحران در ایران» و «جریان‌شناسی تحلیلی مانیفست ۲۲ ماده‌ای»، از تصمیم خود برای وقف عمومی نسخه‌های الکترونیکی این دو کتاب به مناسبت ۱۹ آبان خبر داد.

بر اساس اعلام نویسنده، قرار است نسخه‌های الکترونیکی این آثار با نیت اهدای ثواب و تقدیم معنوی به روح رهبر شهید و ارواح طیبه شهدای جنگ ایران با رژیم صهیونیستی و ایالات متحده آمریکا، به‌صورت رایگان در اختیار عموم مردم، پژوهشگران، دانشجویان و علاقه‌مندان قرار گیرد. این اقدام با هدف گسترش دسترسی آزاد به آثار پژوهشی، تسهیل بهره‌مندی جامعه علمی از محتوای آن‌ها و تبدیل انتشار کتاب به فرصتی برای خدمت فرهنگی صورت می‌گیرد.

کتاب «تابستان داغ؛ معماری تعادل بحران در ایران» نوشته فؤاد شعبانی، پژوهشگر مطالعات راهبردی، به بررسی وضعیت ایران در بستر تحولات ژئوپلیتیکی، رقابت قدرت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی و استمرار بحران‌های سیاسی، امنیتی و اقتصادی می‌پردازد. محور اصلی این اثر، تبیین مفهوم «تعادل بحران» و این پرسش است که چگونه ممکن است یک کشور، بدون دستیابی به پیروزی قطعی یا تجربه فروپاشی، در شرایطی از تنش و فشار مستمر به حیات خود ادامه دهد.

نویسنده با بهره‌گیری از مفاهیمی همچون تعادل تنش، صلح سرد، تعادل بحران و تاب‌آوری راهبردی، تلاش می‌کند سازوکار موازنه قدرت، بازدارندگی متقابل و استمرار رقابت میان بازیگران را تحلیل کند. این کتاب، بحران را صرفاً مقدمه فروپاشی نمی‌داند، بلکه امکان تبدیل آن به نوعی نظم پایدار و موازنه جدید را مورد بررسی قرار می‌دهد و خواننده را به بازاندیشی درباره آینده ایران و نظم منطقه‌ای دعوت می‌کند.

همچنین کتاب «جریان‌شناسی تحلیلی مانیفست ۲۲ ماده‌ای» نوشته فؤاد شعبانی، پژوهشی در حوزه مطالعات راهبردی، فناوری، سیاست و تحولات ساختار قدرت در جهان معاصر است. این اثر با نگاهی تحلیلی، به بررسی پیوند میان فناوری‌های نوین، دولت، حاکمیت و آینده نظم سیاسی غرب می‌پردازد و مسیر تحول قدرت را از سیلیکون‌ولی تا شکل‌گیری مفهوم «جمهوری فناورانه» دنبال می‌کند.

نسخه‌های الکترونیکی این دو اثر قرار است در قالب وقف عام و بدون دریافت هزینه در دسترس علاقه‌مندان قرار گیرد. شعبانی با این تصمیم، ضمن گرامیداشت یاد و نام شهدا، بر اهمیت ترویج دانش، اندیشه‌ورزی و فراهم کردن امکان استفاده همگانی از منابع مکتوب تأکید کرده است.