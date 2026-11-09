به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین زارعی عصر دوشنبه در دیدار با مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان بوشهر، ضمن قدردانی از تلاش‌های امدادگران در حوادث و بارندگی‌های اخیر، بر ضرورت توجه ویژه به نیازهای امدادی مناطق محروم، کوهستانی و ساحلی این حوزه انتخابیه تأکید کرد.

نماینده مردم شهرستان‌های دشتی و تنگستان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به حضور مؤثر امدادگران در جریان بارندگی‌ها و سیلاب‌های اخیر اظهار کرد: در بازدیدهایی که از مناطق مختلف درگیر بارندگی و سیلاب داشتم، حضور فعال و میدانی نیروهای هلال‌احمر را مشاهده کردم که نشان‌دهنده تعهد و مسئولیت‌پذیری این مجموعه در خدمت‌رسانی به مردم است.

وی با قدردانی از تلاش‌های امدادگران و عوامل عملیاتی افزود: مجموعه هلال‌احمر در مسیر خدمت‌رسانی به مردم عملکرد درخشانی داشته است و انتظار می‌رود با همین روحیه و انگیزه، این مسیر ارزشمند را ادامه دهد.

نماینده مردم دشتی و تنگستان در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ضرورت توجه به شاخص‌های محرومیت و شرایط جغرافیایی مناطق مختلف استان تصریح کرد: در توسعه امکانات و تجهیزات امدادی باید نیازهای واقعی مناطق، به‌ویژه شهرستان‌های دشتی و تنگستان، با نگاه ویژه مورد توجه قرار گیرد و اولویت‌بندی امکانات بر اساس میزان نیاز و مخاطرات هر منطقه انجام شود.

زارعی همچنین با قدردانی از اقدامات صورت‌گرفته در زمینه توسعه ناوگان خودرویی و زیرساخت‌های لجستیکی هلال‌احمر استان طی سال جاری و سال‌های گذشته، بر شناسایی نقاط دارای اولویت در حوزه امداد و نجات و پیگیری نیازهای تجهیزاتی این مناطق تأکید کرد.

وی با اشاره به اهمیت منطقه کوهستانی خاییز و ضرورت ارتقای توان پشتیبانی امدادی در این محدوده، از پیگیری و اقدام انجام‌شده برای تجهیز پایگاه کوهستان به آمبولانس قدردانی کرد و آن را اقدامی مؤثر در تقویت ظرفیت پاسخگویی به حوادث دانست.

نماینده مردم دشتی و تنگستان همچنین با اشاره به موقعیت ساحلی منطقه و اهمیت شهر دلوار، بر ضرورت حمایت از توسعه زیرساخت‌ها و تقویت امکانات امدادی در این محدوده تأکید کرد.

لزوم تداوم تلاش‌ها برای ارتقای سطح خدمت‌رسانی

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان بوشهر در این نشست گزارشی از عملکرد معاونت‌های مختلف این جمعیت در شهرستان‌های دشتی و تنگستان ارائه کرد و اقدامات انجام‌شده در حوزه‌های امداد و نجات، آموزش، جوانان، داوطلبان و توسعه تجهیزات و زیرساخت‌های عملیاتی را تشریح کرد.

احسان ایزدپناه، نیز ضمن قدردانی از همراهی و حمایت‌های نماینده مردم دشتی و تنگستان در مجلس شورای اسلامی، تعامل و پشتیبانی نمایندگان مجلس را در تقویت ظرفیت‌های امدادی و توسعه خدمات بشردوستانه مؤثر دانست و بر تداوم تلاش‌ها برای ارتقای سطح خدمت‌رسانی به مردم مناطق مختلف استان تأکید کرد.