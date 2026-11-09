به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، یک پزشک متخصص زنان و زایمان با انتشار مطلبی در فضای مجازی ادعایی را مطرح کرد که این موضوع با دعوت وی به مرجع قضایی به منظور تحقیق در مورد مدعای صورت گرفته همراه بود.

با انتشار گسترده این مطلب دادستانی تهران ضمن دعوت از این پزشک متخصص مستندات ادعای صورت گرفته را خواست که فرد مورد اشاره به دلیل نداشتن هیچ سند و مدرکی نتوانست ادعای صورت گرفته را اثبات کند و در پی همین موضوع دادستانی تهران علیه او اعلام جرم کرد.

برای پزشک مورد اشاره پرونده قضایی تشکیل شده و صفحه مجازی او از دسترس خارج شده است.

اتهام مطلب خلاف واقع و نشر اکاذیب به متهم تفهیم شده است.