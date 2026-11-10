به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا تاجیک، در جمع خبرنگاران ، از برگزاری جلسه بررسی وضعیت مرمت و احیای عمارت تاریخی بنی‌عامری در روستای حاجی‌آباد عرب‌ها از توابع بخش جوادآباد خبر داد.

وی با اشاره به قدمت این بنای تاریخی متعلق به دوره زندیه و ثبت آن در فهرست آثار ملی کشور اظهار کرد: در نشست برگزارشده با حضور جمعی از مالکان این عمارت، راهکارهای مرمت اصولی، احیا و بهره‌برداری از این اثر تاریخی مورد بررسی قرار گرفت.

تاجیک افزود: در این جلسه بر همکاری مشترک اداره میراث فرهنگی و مالکان برای اجرای طرح مرمت و احیای بنا با رعایت ضوابط و نظارت کارشناسی تأکید شد.

رئیس اداره میراث فرهنگی ورامین با بیان اینکه احیای عمارت بنی‌عامری می‌تواند زمینه رونق گردشگری روستایی را فراهم کند، گفت: با اجرای این طرح، روستای حاجی‌آباد عرب‌ها ظرفیت تبدیل شدن به یکی از مقاصد تورهای ورامین‌گردی و همچنین محل برگزاری کارگاه‌های علمی و آموزشی دانشگاهی در حوزه معماری را خواهد داشت.

وی ادامه داد: مقرر شد طرح مرمت این عمارت با اخذ مجوزهای لازم از اداره میراث فرهنگی و با مشارکت مالی بخش خصوصی و اشخاص حقیقی، به‌ویژه مالکان بنا، اجرا شود.

تاجیک خاطرنشان کرد: پس از تکمیل عملیات مرمت و احیا، امکان بهره‌برداری از این مجموعه در قالب کاربری‌هایی همچون اقامتگاه بوم‌گردی، مجتمع گردشگری و موزه مردم‌شناسی پیش‌بینی شده است.