به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه دوشنبه همزمان با آیین باشکوه تشییع پیکرهای مطهر شهدای گمنام در نقاط مختلف استان هرمزگان، مردم ولایت‌مدار و شهیدپرور شهرستان میناب، حماسه‌ای ماندگار از عشق و ارادت به ساحت شهدای والامقام را به نمایش گذاشتند. میناب که این روزها به حق «کربلای ایران» توصیف شده، سراسر شور و ماتم است.



مراسم استقبال و بدرقه این کبوتران سبک‌بال، با حضور اقشار مختلف مردم از پیر و جوان، زن و مرد، در فضایی سرشار از معنویت برگزار شد و پیکر پاک شهدا بر دستان خروشان مردم از میدان استقلال تا میدان شهدا بدرقه شد. نوای مداحی، اشک‌های شوق و عزا، و فریادهای «یا زهرا (س)» فضایی حسینی به این خطه بخشیده بود.



بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، این شهدای گمنام تا روز وفات حضرت فاطمه زهرا (س) در معراج‌الشهدا واقع در گلزار شهدای میناب حضور خواهند داشت تا پناهگاه دل‌های مشتاق و زیارتگاه عاشقان اهل‌بیت (ع) باشند.



همچنین آیین تشییع و خاکسپاری این شهدای گرانقدر همزمان با سالروز شهادت حضرت زهرا (س)، در بخش‌های مختلف شهرستان میناب شامل کریان، سندرک و هشتبندی برگزار خواهد شد تا این مناطق نیز به نور وجود شهدا منور شوند.