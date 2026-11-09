علی فرجی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: چهار ورزشکار قمی در جریان طرح استعدادیابی فدراسیون بدمینتون و پس از پشت سر گذاشتن مراحل ارزیابی و پایش، موفق شدند در فهرست منتخبین این فدراسیون قرار بگیرند.



وی با اشاره به اسامی ورزشکاران منتخب قم افزود: هدی رئیس‌کرمی و عسل پناهی در رده سنی زیر ۱۱ سال و ثنا شجاعی‌منصور و نیکا چراغی در رده سنی زیر ۱۳ سال، چهار نماینده استان قم در این طرح هستند.



رئیس هیئت بدمینتون استان قم با بیان اینکه انتخاب این ورزشکاران در چارچوب برنامه استعدادیابی فدراسیون انجام شده است، ادامه داد: این طرح با هدف شناسایی استعدادهای ورزشی در رده‌های پایه و فراهم کردن زمینه پرورش توانمندی‌های آنان دنبال می‌شود.



فرجی از حضور منتخبین قم در اردوی استعدادپروری فدراسیون خبر داد و گفت: این چهار ورزشکار قرار است در آذرماه سال جاری در اردوی استعدادپروری فدراسیون بدمینتون شرکت کنند و مراحل بعدی مسیر توسعه مهارت‌های فنی و تخصصی خود را پشت سر بگذارند.



وی راهیابی چهار ورزشکار نوجوان قم به جمع منتخبین فدراسیون را اتفاقی ارزشمند برای بدمینتون استان دانست و افزود: حضور نمایندگان قم در این سطح از برنامه‌های استعدادیابی، نشان‌دهنده ظرفیت ورزشکاران پایه استان در رشته بدمینتون است.