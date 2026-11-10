به گزارش خبرنگار مهر، سید حسین جعفری صبح سه شنبه در مراسم روز جهانی علم در خدمت صلح و توسعه، با اشاره به اهمیت پیوند علم و نیازهای واقعی جامعه اظهار کرد: علم زمانی ارزشمند است که از فضای انتزاعی خارج شود و در خدمت حل مسائل ملموس مردم قرار گیرد.

وی با اشاره به شعار امسال این مناسبت جهانی با عنوان «یافتن زمینه‌های مشترک از طریق دیپلماسی علمی» گفت: این شعار یادآور می‌شود که علم می‌تواند پل‌های ارتباطی میان ملت‌ها و جوامع را مستحکم‌تر کند و زمینه همکاری برای حل چالش‌های مشترک بشری را فراهم آورد.

بخشدار ارم تصریح کرد: دهم نوامبر هر سال فرصتی است تا بار دیگر بر نقش بی‌بدیل علم در ارتقای کیفیت زندگی انسان‌ها، تقویت همزیستی مسالمت‌آمیز و تحقق توسعه پایدار تأکید کنیم.

جعفری در ادامه با اشاره به ظرفیت‌های علمی در توسعه منطقه ارم خاطرنشان کرد: در بخش ارم نیز چه در حوزه مدیریت منابع آب و چه در عرصه‌های عمرانی و خدماتی، بهره‌گیری از دانش فنی و رویکردهای علمی می‌تواند مسیر توسعه را هموارتر کند و تجربه سال‌های اخیر نشان داده است که تکیه بر شواهد علمی و بهره‌گیری از ظرفیت متخصصان، راهگشای بسیاری از مشکلات جامعه محلی است.

وی ضمن قدردانی از پژوهشگران، متخصصان، دانشگاهیان و فعالان عرصه علم و فناوری که در مسیر اعتلای دانش و خدمت به مردم گام برمی‌دارند، ابراز امیدواری کرد: با تقویت فرهنگ علمی، گسترش همکاری میان نهادهای اجرایی و مراکز علمی و بهره‌گیری از ظرفیت جوانان تحصیل‌کرده منطقه، شاهد پیشرفت روزافزون بخش ارم در همه ابعاد باشیم.