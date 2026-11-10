به گزارش خبرنگار مهر، علی‌اصغر فرمانی در مجمع انتخاباتی هیات ورزش بیماران خاص و پیوند اعضای استان قم که صبح روز سه‌شنبه ۱۹ آبان‌ماه ۱۴۰۵ برگزار شد، با کسب تمامی آرای مأخوذه بار دیگر به‌عنوان رئیس این هیأت انتخاب شد.



در این مجمع انتخاباتی، ۱۱ رأی به صندوق انداخته شد که فرمانی موفق شد با به دست آوردن هر ۱۱ رأی، حمایت کامل اعضای حاضر در مجمع را کسب کند و برای دوره جدید مسئولیت ریاست هیأت را بر عهده بگیرد.



بر این اساس، علی‌اصغر فرمانی با رأی قاطع اعضای مجمع انتخاباتی، برای دوره جدید در جایگاه ریاست هیأت ورزش بیماران خاص و پیوند اعضای استان قم باقی ماند و هدایت این مجموعه ورزشی را ادامه خواهد داد.