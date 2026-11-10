امیرحسین عزیزی، در خصوص کسب عنوان نایب‌قهرمانی لیگ برتر بزرگسالان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: خوشحالم ذوب‌آهن پس از وقفه‌ای دو ساله دوباره در رشته دوومیدانی تیم‌داری کرد.

وی افزود: مدیران ذوب‌آهن وعده‌هایی در خصوص پرداخت قراردادها داده بودند که به خوبی و در زمان مقرر به وعده‌هایشان عمل کردند؛ ذوب‌آهن همه‌جوره از ورزشکاران حمایت کرد و باعث همدلی آن‌ها شد، از مدیریت تیم، باشگاه و کادرفنی تشکر می‌کنم.

عزیزی تصریح کرد: تعهد باشگاه ذوب‌آهن به این شکل بود که بخشی از قرارداد در ابتدای مسابقات و درصدهای بعدی در چند مرحله واریز خواهد شد که این اتفاق به مرور رخ خواهد داد.

ورزشکار تیم دوومیدانی ذوب‌آهن گفت: نتایج انفرادی خوبی کسب کردم و در رشته تخصصی خودم ‌که ۱۱۰ متر با مانع بود، هر ۳ مرحله روی سکو بودم، ۲ مرحله دوم و در مرحله پایانی سوم شدم که به دلیل آسیب‌دیدگی‌ای بود که در پایم داشتم.

وی ادامه داد: رقابت بسیار نزدیکی با تیم پرستاره استقلال داشتیم، تمام ملی‌پوشان در استقلال بودند، این موضوع باعث شد در رشته‌های غیرتخصصی نیز شرکت کنیم.

عزیزی تصریح کرد: خودم در دو ۱۰۰ متر مسابقه دادم و خوشحالم که توانستیم امتیازآور باشم، در ۴ در ۱۰۰ متر هم همین اتفاق رخ داد؛ تیم هم توانست با یک اختلاف بسیار کم مقام نایب‌قهرمانی لیگ برتر را کسب کند.

دوومیدانی‌کار ذوب‌آهن با بیان این که مسابقات داخل سالن را پیش رو داریم، خاطرنشان کرد: ذوب‌آهن احتمالا در این رقابت‌ها نیز شرکت خواهد کرد، یک سری برنامه‌های تمرینی شخصی را با مربی خود دنبال می‌کنم تا برای سال آینده رکرودهای خوبی را جابه‌جا کنم و امیدوارم در نتیجه آن به مسابقات آسیایی نیز اعزام شوم.