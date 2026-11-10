به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، محمد بن عبدالرحمن آل‌ثانی، نخست‌وزیر و وزیر امور خارجه قطر روز سه‌شنبه در حاشیه نشست وزیران خارجه گروه ۷ در پاریس با مقام‌های اروپایی و عربستان سعودی دیدار می‌کند.

این سفر که از پیش در برنامه نشست قرار نداشت، یک روز پس از گفت‌وگوی نخست‌وزیر قطر با دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا درباره ایران انجام می‌شود.

وزارت امور خارجه فرانسه در بیانیه‌ای اعلام کرد که وزیران در این دیدار درباره تحولات خاورمیانه به‌ویژه آنچه بحران ایران خواند و پیامدهای امنیتی و اقتصادی آن برای منطقه و جامعه بین‌المللی گفت‌وگو خواهند کرد.

بر اساس برنامه اعلام‌شده، آل‌ثانی با وزیران امور خارجه انگلیس، فرانسه، آلمان، ایتالیا و عربستان سعودی دیدار خواهد کرد. عربستان پیش‌تر برای شرکت در مذاکرات گسترده‌تر گروه ۷ درباره تحولات خاورمیانه دعوت شده بود.