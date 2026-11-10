به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد میمنت‌آبادی ظهر سه شنبه در نشست کمیسیون نظارت و ارزیابی شورای شهر سنندج که به منظور تسریع در پاسخگویی به مطالبات شهروندان و جلوگیری از معطل ماندن مردم میان دستگاه‌های اجرایی برگزار شد، اظهار کرد: بررسی میدانی مشکلات محلات و ایجاد هماهنگی و وحدت رویه میان شهرداری و دستگاه‌های خدمات‌رسان می‌تواند روند رسیدگی به درخواست‌های مردم را تسریع کند.

وی با اشاره به مشکلات ساکنان شهرک‌های الحاقی، تعاونی‌ها و مناطق تازه‌ساخت در زمینه تأمین انشعاب گاز افزود: لازم است سهم هر پلاک، تعهدات شهرداری و تضامین تعاونی‌ها در قالب سازوکاری شفاف مشخص شود تا هزینه‌های سنگین به متقاضیان اولیه تحمیل نشود.

میمنت‌آبادی اضافه کرد: تعیین تکلیف این موضوع علاوه بر تسهیل دسترسی ساکنان به خدمات شهری، از حفاری‌های چندباره و تحمیل هزینه‌های اضافی جلوگیری می‌کند.

ضرورت ساماندهی حفاری‌ها و تعیین تکلیف پرونده‌های ماده ۱۰۰

رئیس کمیسیون نظارت و ارزیابی شورای شهر سنندج، وضعیت ترمیم معابر پس از حفاری‌های مربوط به آب، فاضلاب و گاز را از دیگر مطالبات شهروندان دانست و گفت: صدور مجوزهای حفاری باید بر اساس ضوابط مشخص، زمان‌بندی اجرایی و الزام به ترمیم به‌موقع معابر انجام شود تا مردم با کوچه‌ها و خیابان‌های تخریب‌شده مواجه نباشند.

وی همچنین با اشاره به مشکلات برخی شهروندان در روند دریافت پایان‌کار و نقل‌وانتقال اسناد ساختمانی پس از پرداخت جریمه‌های کمیسیون ماده ۱۰۰، بر ضرورت بازنگری در رویه‌های اداری و رفع ابهامات موجود تأکید کرد.

میمنت‌آبادی در بخش دیگری از این نشست به موضوع فعالیت وانت‌بارهای میوه‌فروش پرداخت و خاطرنشان کرد: برای ساماندهی این واحدها باید مکان‌های مشخصی در نظر گرفته شود تا ضمن جلوگیری از سد معبر و ایجاد مزاحمت برای شهروندان، نظم معابر شهری حفظ شده و معیشت فعالان این حوزه نیز دچار آسیب نشود.

وی تأکید کرد: ساماندهی فعالیت‌های شهری باید با در نظر گرفتن هم‌زمان حقوق شهروندان و شرایط اقتصادی و معیشتی گروه‌های مختلف انجام شود.