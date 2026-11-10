به گزارش خبرنگار مهر، میثم محتشم آرا صبح امروز سه شنبه در جلسه شورای سیاست‌گذاری برگزاری اجلاسیه استانی کنگره ملی شهدای هنرمند، با اشاره به جایگاه والای شهدای هنرمند در تاریخ انقلاب اسلامی و دفاع مقدس اظهار کرد: این شهدا با تلفیق هنر، ایمان و تعهد، آثار ارزشمندی از خود به یادگار گذاشتند و منش و اندیشه آنان بیانگر پیوند هنر با باورهای دینی و ارزش‌های انقلابی است.

وی با بیان اینکه هنر یکی از مؤثرترین ابزارها برای انتقال مفاهیم و ارزش‌های انقلاب اسلامی به شمار می‌رود، افزود: اجلاسیه استانی کنگره ملی شهدای هنرمند فرصتی ارزشمند برای بازخوانی زندگی، اندیشه‌ها، آثار و مجاهدت‌های هنرمندانی است که در مسیر دفاع از ارزش‌های اسلامی و میهنی جان خود را تقدیم کردند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان خاطرنشان کرد: معرفی هنرمندان شهید به نسل جوان نباید صرفاً به برگزاری مراسم و برنامه‌های مناسبتی محدود شود، بلکه لازم است با بهره‌گیری از زبان هنر، تولید محتوای خلاقانه و مستندسازی آثار و زندگی این شهدا، زمینه ماندگاری فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه فراهم شود.