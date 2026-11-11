حجت‌الاسلام حسین عزیزی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به فرارسیدن ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، اظهار کرد: اجتماع بزرگ فاطمیون بامحوریت خونخواهی امام شهید صبح روز پنجشنبه ۲۱ آبان ماه در میدان شهرداری رودسر با هدف تبیین جایگاه والای حضرت زهرا (س)، ترویج فرهنگ فاطمی و پاسداشت ارزش‌ها و سیره زندگی آن بانوی بزرگ اسلام برگزار می‌شود.

وی با تأکید بر ضرورت پاسداشت مقام شامخ زن و تبیین جایگاه والای زنان در جامعه اسلامی گفت: زنان در طول تاریخ اسلام همواره در عرصه‌های مختلف اجتماعی، فرهنگی و اعتقادی حضور مؤثر داشته و در مسیر دفاع از حقانیت اهل‌بیت(ع) و پاسداری از ارزش‌های دینی نقش‌آفرینی کرده‌اند.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی رودسر با بیان اینکه زنان از صدر اسلام تاکنون در کنار مردان در مسیر دفاع از دین و ارزش‌های اسلامی حضور داشته‌اند، افزود: زنان مسلمان در مقاطع حساس تاریخ اسلام، با ایستادگی، بصیرت و آگاهی خود، نقش مهمی در تبیین حقیقت و دفاع از آرمان‌های اهل‌بیت(ع) ایفا کرده‌اند.

حجت‌الاسلام عزیزی با اشاره به الگوگیری از سیره حضرت فاطمه زهرا(س) و دیگر بانوان برجسته تاریخ اسلام تصریح کرد: حضرت زهرا(س) الگویی ماندگار از آگاهی، مسئولیت‌پذیری، دفاع از ولایت و حضور آگاهانه در جامعه هستند و شناخت ابعاد شخصیتی ایشان می‌تواند مسیر روشنی برای زنان امروز ترسیم کند.

وی ادامه داد: امروز نیز ضرورت دارد با معرفی سیره و شخصیت حضرت زهرا(س)، نسل جوان به‌ویژه دختران جامعه با جایگاه واقعی زن در اسلام آشنا شوند و بدانند که زن مسلمان می‌تواند در کنار ایفای نقش در خانواده، در عرصه‌های فرهنگی، اجتماعی و تربیتی نیز تأثیرگذار باشد.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی رودسر با تأکید بر ضرورت معرفی ابعاد شخصیتی حضرت فاطمه زهرا (س) به نسل جوان افزود: حضرت زهرا (س) الگویی بی‌بدیل برای زنان و مردان جامعه اسلامی در عرصه‌های ایمان، ولایت‌مداری، بصیرت، ایستادگی و دفاع از ارزش‌های دینی است.