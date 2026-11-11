به گزارش خبرنگار مهر ،علی خزایی ، شامگاه سه شنبه ، در جمع خبرنگاران با اشاره به پیگیری مسائل مربوط به خط انتقال و کانال‌های آبرسانی منطقه اظهار داشت: طی جلسات متعدد و چندساعته، مسائل و مشکلات خط انتقال آب، از خروجی تصفیه‌خانه تا انتهای مسیر در مناطق مختلف از جمله جوادآباد و جدیدآباد، به‌صورت میدانی و کارشناسی بررسی شده است.

وی با اشاره به وجود تخلفاتی از جمله سرقت آب، برداشت‌های غیرمجاز و تصرف غیرقانونی در مسیر کانال‌ها افزود: دستگاه‌های نظارتی باید با جدیت وارد عمل شوند و اجازه ندهند افراد سودجو حق‌آبه قانونی کشاورزان ورامین را تصاحب کنند.

نماینده مردم ورامین، پیشوا و قرچک تأکید کرد: حق‌آبه هر کشاورز باید به‌صورت کامل و دقیق تأمین شود و هیچ فردی نباید بیش از سهم قانونی خود از منابع آب برداشت کند.

خزایی در ادامه با اشاره به مشکلات کانال‌های قدیمی و روباز بیان کرد: تبخیر و هدررفت آب از جمله مشکلات این شبکه است و تکمیل خط دوم انتقال آب به‌صورت لوله‌گذاری می‌تواند نقش مهمی در کاهش این مشکلات و جلوگیری از برداشت‌های غیرمجاز داشته باشد.

وی با اشاره به نزدیک بودن بهره‌برداری از خط انتقال دوم گفت: با راه‌اندازی این خط و جریان یافتن آب در مسیر لوله‌گذاری‌شده، امکان سرقت آب به میزان قابل توجهی کاهش پیدا می‌کند و این موضوع دستاورد مهمی برای منطقه خواهد بود.

نماینده مردم ورامین، پیشوا و قرچک در پایان با اشاره به اهمیت این پروژه خاطرنشان کرد: خط انتقال دوم از نظر حجم و طول، یکی از بزرگ‌ترین پروژه‌های انتقال آب در غرب آسیاست و پیگیری تکمیل آن از اولویت‌های مهم ما بوده است.