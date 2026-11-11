صمد خدابخشی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: شوراهای حل اختلاف با فراهم کردن زمینه گفتگو میان طرفین دعوا و بهره‌گیری از ظرفیت میانجی‌گری، نقش مؤثری در حل‌وفصل مسالمت‌آمیز اختلافات و کاهش مراجعات قضایی ایفا می‌کنند.

خدابخشی تصریح کرد: در هفت ماهه سال جاری، ۲۸ هزار و ۷۲۵ پرونده به شوراهای حل اختلاف استان مرکزی ارجاع شده که از این تعداد، ۱۱ هزار و ۴۷۴ پرونده به صلح و سازش منجر شده است.

معاون قضایی رئیس‌کل دادگستری استان مرکزی در امور شورای حل اختلاف ادامه داد: این آمار نشان‌دهنده تحقق سازش در حدود ۴۰ درصد پرونده‌های ارجاعی است.

وی تاکید کرد: ترویج فرهنگ گذشت، گفتگو و حل مسالمت‌آمیز اختلافات از مهم‌ترین رویکردهای شوراهای حل اختلاف به شمار می‌رود و این مجموعه تلاش می‌کند پیش از ورود اختلافات به مراحل پیچیده‌تر قضایی، زمینه توافق و رضایت طرفین را فراهم کند.

خدابخشی با اشاره به ساختار فعالیت این شوراها در استان گفت: در حال حاضر ۵۲ شعبه شورای حل اختلاف در سطح استان مرکزی فعالیت دارند و این مجموعه از سال ۱۳۸۱ فعالیت رسمی خود را آغاز کرده است.

معاون قضایی رئیس‌کل دادگستری استان مرکزی در امور شورای حل اختلاف بیان کرد: شوراهای حل اختلاف طی سال‌های فعالیت خود به‌عنوان یکی از ظرفیت‌های مهم نظام قضایی در رسیدگی به اختلافات و گسترش فرهنگ سازش شناخته شده‌اند و تلاش دارند با تقویت رویکرد توافق‌محور، زمینه کاهش تنش‌های اجتماعی و حل‌وفصل اختلافات از مسیر مسالمت‌آمیز را فراهم کنند.

وی افزود: توسعه فرهنگ صلح و سازش علاوه بر کمک به کاهش ورودی پرونده‌ها به محاکم قضایی، می‌تواند در تحکیم روابط اجتماعی، حفظ بنیان خانواده و افزایش رضایتمندی عمومی نیز اثرگذار باشد.