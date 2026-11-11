به گزارش خبرنگار مهر، محسن شجاعی صبح چهارشنبه با اعلام این خبر به رسانه‌های کردستان، با تشریح عملکرد شش‌ماهه دفتر مشاوره و امور روانشناختی این اداره‌کل اظهار کرد: در نیمه نخست سال ۱۴۰۵، خدمات مشاوره‌ای، روانشناختی و آموزشی با هدف ارتقای سلامت روان و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی به بیش از ۱۸ هزار نفر از شهروندان ارائه شد.

وی با اشاره به ظرفیت مراکز ارائه‌دهنده خدمات مشاوره در استان افزود: این خدمات از طریق ۸۰ مرکز مشاوره و خدمات روانشناختی دولتی و غیردولتی تحت پوشش بهزیستی در سطح کردستان در دسترس شهروندان قرار گرفت.

شجاعی با بیان اینکه ۶ هزار و ۵۰ نفر به‌صورت حضوری از خدمات مشاوره‌ای این مراکز استفاده کردند، ادامه داد: چهار هزار و ۵۰۰ نفر نیز از طریق خط تلفنی ۱۴۸۰ با عنوان «صدای مشاور» از خدمات تخصصی مشاوره بهره‌مند شدند.

معاون سلامت اجتماعی بهزیستی کردستان در ادامه به برنامه‌های آموزشی این حوزه اشاره کرد و گفت: در قالب طرح آموزش مهارت‌های زندگی، یک‌هزار و ۵۸۰ نفر از گروه‌های مختلف سنی و جامعه هدف سازمان، آموزش‌های لازم را دریافت کردند.

وی افزود: همچنین در راستای تحکیم بنیان خانواده و ارتقای کارکردهای آن، دو هزار و ۷۵۰ نفر در دوره‌های آموزش زندگی خانواده شرکت کردند.

شجاعی با اشاره به اهمیت آگاهی‌بخشی پیش از تشکیل خانواده عنوان کرد: در نیمه نخست امسال، دو هزار و ۴۳۰ نفر نیز در طرح آموزش پیش از ازدواج شرکت کردند که این برنامه با هدف افزایش آگاهی زوجین، ارتقای کیفیت ازدواج و پیشگیری از آسیب‌های روانی و اجتماعی ناشی از ازدواج‌های ناآگاهانه اجرا شد.