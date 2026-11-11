به گزارش خبرنگار مهر، نشست « بررسی ابعاد اعتراف علنی رئیس جمهور آمریکا از تروریسم و تجزیه‌طلبی در ایران از منظر حقوق بشری » با ابتکار مؤسسه راهبردی دیده بان در خبرگزاری مهر برگزار شد که در ادامه محور دیدگاه های کارشناسان از نظر می‌گذرد.

در دیماه ۱۴۰۴ اعتراضاتی در ایران رخ داد که میزان خشونت و خسارات جانی و مالی آن انطباقی با موارد گذشته در سال های ۹۶، ۹۸ و ۱۴۰۱ نداشت. در حالی که ناآرامی های قبل در اوج خود و در یک بازه یک هفته تا ده روز و حتی در مورد ۱۴۰۱ بطور پراکنده در ۳ ماه طبق آمار رسمی تنها در حدود ۳۰۰ کشته و جمعا زیر هزار کشته برجای گذاشتند؛ اما این بار در تنها دو روز اعتراض آمارهای رسمی رقمی بیش از ۳ هزار کشته را نشان می دهد. این جهش غیر طبیعی به روشنی حکایت از احتمال وجود یک متغیر مداخله گر غیر متعارف یا غیر معمول در این صحنه دارد.

نکته: ۱۴۰۴ تقریبا بیش از ۱۰ برابر ۱۴۰۱ و بیش از ۱۲۰ برابر ۱۳۹۶ است.

نتیجه نهایی:

داده‌ها به وضوح نشان می‌دهند که ۱۴۰۴ با ۲ روز ناآرامی و بیش از ۳۰۰۰ قربانی، یک جهش غیرطبیعی را تجربه کرده که احتمال وجود متغیر مداخله‌گر غیرمتعارف (مانند تسلیح معترضان) را تقویت می‌کند.



این سؤال برای هفته ها و ماه ها ذهن تحلیل گران را به خود مشغول ساخته بود تا اینکه در میانه جنگ و زمانی که آمریکایی ها از انفعال تروریست های سازمان یافته در جنگ علیه ج.ا.ا به تنگ آمده و ترامپ طی اظهار نظری کردها ( گروهک های تروریستی کردی) را مسئول شکست پروژه آشوب های دیماه اعلام کرد. در این اعتراف ترامپ کردها(گروهک های تروریستی کردی) را از این جهت مورد انتقاد قرارداد که سلاح های ارسالی آمریکا برای استفاده در آشوب های دیماه را به دست معترضین نرسانده اند.

این اعتراف علنی بی سابقه از سوی عالی ترین مقام دولت آمریکا چند گزاره بسیار مهم را در خود نهفته دارد. نخست آنکه آمریکایی ها با گروه های تروریستی شناخته شده ضدایرانی در ارتباط هستند و آنها را بخشی از جنگ افزار خود علیه ج.ا.ا می دانند. دوم آنکه این تروریست ها توسط دولت آمریکا حمایت مالی، لجستیکی و تسلیحاتی می شوند. سوم آنکه آمریکایی ها اراده تسلیح معترضین ایرانی را داشته اند و پیامدهای تسلیح معترضین کاملا مشخص است: قرار گرفتن مردم در برابر نیروهای مسلح، کشتار وسیع، جنگ شهری و جنگ داخلی. چهارم آنکه این تصمیم در سطح اراده باقی نمانده و آمریکایی ها عملیاتی شدن این تصمیم را از طریق ارسال سلاح به یکی از خطرناک ترین گروه های تروریستی ضد ایرانی دنبال کرده اند.

حال که اراده فعال آمریکایی ها برای مسلح نمودن معترضین ایران روشن شده؛ نکته مهم آن است که به احتمال زیاد آمریکایی ها این مهم را صرفا از یک کانال دنبال نکرده اند. آنچه مسلم است حوزه دسترسی و نفوذ تروریست های تجزیه طلب کرد نهایتاً می تواند محدود به مناطق کرد نشین ایران در غرب و شمال غرب کشور باشد. پس برای مسلح کردن معترضین در سایر نقاط کشور تدابیر دیگری اندیشیده شده و شاید با موفقیت به اجرا در آمده باشد.

اکنون سؤال اینجاست که آیا می توان ارتباط مستقیمی میان اعتراف ترامپ به تسلیح معترضین و آمار شوکه کننده کشته ها برقرار کرد؟ این اعتراف از ابعاد مختلف از جمله بعد حقوق بشری، شناختی، حقوقی ،سیاسی، چه معنا و چه پیامدهایی داشته و چه فرصت های تهاجمی را پیش روی کشور قرار می دهد؟

در ششمین نشست از سلسله نشست های علمی، دکتر یدالله عسکری، حقوقدان و عضو هیئت علمی دانشگاه جامع امام حسین (ع) و همچنین دکتر وحید دهنوی، دکترای حقوق بین‌الملل و عضو هیئت علمی دانشگاه ،ابعاد اعتراف علنی رئیس جمهور آمریکا درحمایت از تروریسم و تجزیه طلبی در ایران از منظر بعد حقوق بشری مورد نقد و بررسی قرار دادند. لازم به ذکر است که این نشست با ابتکار مؤسسه راهبردی دیده بان در خبرگزاری مهر در ۱۲ آبان ماه برگزار شد که بخش اول آن را در ادامه می‌خوانید:

جنگ مشروعیت‌زایی و مشروعیت‌زدایی

دکتر عسکری در آغاز نشست با اشاره به اینکه «ما در زمانی زندگی می‌کنیم که جنگ بین مشروعیت‌زایی و مشروعیت‌زدایی است»، اظهار داشت: «برخلاف گذشته که جنگ یکی از ابزارهای استیفای حق تلقی می‌شد، امروز بشر جنگ را مذموم می‌داند و کسی که به سوی جنگ حرکت کند، پذیرش ندارد.» وی با تشریح سیر تحول حقوق جنگ از «دوران صلح مطلق» تا «دوران ممنوعیت مطلق جنگ» در منشور ملل متحد، تصریح کرد: «امروزه جنگ مطلقاً ممنوع و دفاع مجاز است؛ به همین دلیل بسیاری از کشورها نام وزارت جنگ خود را به وزارت دفاع تغییر دادند.»

این حقوقدان با اشاره به ساختار حقوقی ویژه جامعه بین‌الملل خاطرنشان کرد: «بنیان‌گذاران این ساختار به دنبال حکومت جهانی از مجرای کشورگشایی نیستند، بلکه از مجرای استناد به قانون و حقوق عمل می‌کنند. آن‌ها می‌گویند ما تروریست‌ها را حمایت نکردیم، بلکه به آن‌ها مشروعیت بخشیدیم.» وی افزود: «تمام تلاششان بر این است که اقدامات جمهوری اسلامی ایران را نامشروع جلوه دهند و اقدامات خودشان و حتی گروه‌های تروریستی مورد حمایتشان را مشروع نشان دهند.»

عضو هیئت علمی دانشگاه جامع امام حسین (ع) با تأکید بر اینکه «آمریکایی‌ها از ۳۰۰ سال پیش به دنبال حکومت جهانی و نظام سلطه هستند»، اظهار داشت: «نظم نوین بین‌الملل مبتنی بر یک قانون و یک پلیس است و این سیاست مشترک همه احزاب آمریکایی است؛ فرقی نمی‌کند دموکرات یا جمهوری‌خواه.» وی در ادامه با اشاره به اعتراف ترامپ به ارسال سلاح برای گروه‌های تجزیه‌طلب و معترضین، تصریح کرد: «این یک برنامه‌ریزی حساب‌شده است و حوادث ۱۸ و ۱۹ دی مقدمه توجیه افکار عمومی برای جنگ علیه ایران بود.»

نقض حق حیات و امنیت فردی

دکتر عسکری با اشاره به تأثیر تسلیح گروهک‌های تروریستی تجزیه‌طلب کردی بر حق حیات و امنیت فردی شهروندان ایرانی، با استناد به ماده ۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی تصریح کرد: «اولین نکته، نقض اصل منع مداخله در امور داخلی کشورهاست. هر کشوری سرنوشت خودش را خودش تعیین می‌کند و نوع حکومت از بارزترین مصادیق امور داخلی است.» وی با اشاره به اینکه «این اقدامات فراتر از تغییر رژیم رفت و به عملیات تروریستی و کودتا تبدیل شد»، اظهار داشت: «بیش از ۳۰۰۰ نفر از ملت ما کشته شدند؛ اعم از معترض و غیرمعترض، شهروندان عادی و نیروهای انتظامی که حافظ امنیت بودند.»

این حقوقدان با تأکید بر اینکه «مسلح کردن این افراد و ارسال سلاح، مصداق بارز حمایت از تروریسم است که قطعنامه‌های سازمان ملل آن را منع کرده»، از مصونیت آمریکا در نظام حقوق بین‌الملل انتقاد کرد و گفت: «چرا آمریکایی‌ها نگران نیستند که بگویند ما ناقض حقوق بین‌الملل‌ایم؟ چون نظام حقوق بین‌الملل به گونه‌ای نوشته شده که آمریکایی‌ها مصونیت دارند.»

دکتر دهنوی نیز با اشاره به اینکه «حمایت از تروریسم در کارنامه سیاه آمریکا محدود به این دو سال و ادعای ترامپ نمی‌شود»، اظهار داشت: «مگر غیر از این بود که تأسیس داعش را مدعی شدند؟ تأسیس گروهی مثل داعش محدود به سند کاغذی نیست؛ تسلیح این افراد و حمایت از گروه‌های شورشی و تجزیه‌طلب بوده است.» وی با استناد به ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر تصریح کرد: «وقتی سلاحی در اختیار گروهکی قرار می‌گیرد که با نیروهای امنیتی مقابله کند، قطع به یقین حق حیات عده‌ای سلب خواهد شد.» عضو هیئت علمی دانشگاه با اشاره به کشته شدن بیش از ۳۰۰۰ نفر از هموطنان تأکید کرد: «خون این ۳۰۰۰ نفر پای ایالات متحده آمریکاست، پای شخص ترامپ که ادعا می‌کند و افتخار هم می‌کند؛ این دیگر ادعا نیست، اقرار است.»

ممنوعیت تبلیغ جنگ و تحریک به خشونت

دکتر دهنوی در مورد دعوت و هدایت به شورش مسلحانه در چارچوب ممنوعیت «تبلیغ جنگ» (ماده ۲۰ بند ۱ میثاق) و ممنوعیت تحریک به خشونت، تصریح کرد: «اصولاً هر اقدامی در راستای بی‌ثباتی، ترویج خشونت و ناامن کردن یک محدوده جغرافیایی، غیرقابل پذیرش است در حقوق بین‌الملل و جالب است که استثنایی هم ندارد.» وی با اشاره به قطعنامه ۱۳۷۳ شورای امنیت (سال ۲۰۰۱) درباره مبارزه با تأمین مالی تروریسم اظهار داشت: «خود ایالات متحده و شخص رئیس‌جمهور با این اقراری که کرده، این قطعنامه الزام‌آور را نقض کرده است.» عضو هیئت علمی دانشگاه با تأکید بر اینکه «ایجاد ناامنی، خشونت و بی‌ثباتی مغایر حقوق بشر است»، خاطرنشان کرد: «اگر جنایتکارانی مثل ترامپ و نتانیاهو محاکمه نشوند، این خیانت به صلح و امنیت بین‌المللی و خیانت به جامعه جهانی است.»

مسئولیت بین‌المللی آمریکا در چهار محور

دکتر دهنوی درباره مسئولیت حقوق بشری دولت آمریکا و شخص رئیس‌جمهور این کشور در قبال قربانیان، مسئولیت بین‌المللی آمریکا را در چهار محور برشمرد: «رفتار مستقیم دولت آمریکا (آغاز جنگ و تجاوز)، کمک و مساعدت به گروه‌های تروریستی، نقض تعهدات حقوق بشری، و نقض قواعد آمره حقوق بین‌الملل.» عضو هیئت علمی دانشگاه با تأکید بر لزوم تفکیک «دولت آمریکا از مردم آمریکا» تصریح کرد: «بسیاری از سازمان‌های مردم‌نهاد حقوق بشری منصف، حتی در خود آمریکا و اروپا، از عملکرد غیرقابل قبول دولت آمریکا نقد دارند.