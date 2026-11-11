به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسین حسن‌زاده روز چهارشنبه اظهار کرد: عملیات رصد و پایش جمعیت این پرنده ارزشمند و شاخص جنگل‌های هیرکانی ارسبارانی، با بهره‌گیری از توان کارشناسی، محیط‌بانان و همراهی همیاران طبیعت در زون‌های جنگلی منطقه آغاز شده است.

وی با اشاره به توپوگرافی سخت گذر و پوشش متراکم جنگلی ارسباران افزود: پایش این گونه نادر با روش‌های استاندارد مشاهده‌ای و ثبت داده‌های اکولوژیک انجام می‌شود و اطلاعات حاصل از آن نقش تعیین‌کننده‌ای در تحلیل پویایی جمعیت، ارزیابی ضریب سلامت زیستگاه‌ها و برنامه‌ریزی برای بهبود حفاظتی این پرنده خواهد داشت.

مدیرکل حفاظت محیط‌زیست آذربایجان‌ شرقی خاطرنشان کرد: علاوه بر پایش پرندگان بومی، برنامه‌ریزی‌های دقیق برای اجرای سرشماری پستانداران شاخص و پرچم همچون کل، بز و قوچ ارمنی در زیست‌بوم ارسباران انجام شده است که این عملیات سراسری نیز از پانزدهم آذرماه امسال کلید خواهد خورد.

حسن‌زاده با تأکید بر سیاست‌های کلان حفاظتی این اداره‌کل تصریح کرد: سیاست قطعی و بدون اغماض مجموعه محیط‌زیست استان در خصوص استمرار ممنوعیت صدور هرگونه پروانه شکار با قوت ادامه دارد تا بستر لازم و کافی برای بازسازی طبیعی ذخایر ژنتیکی و پویایی جمعیت حیات‌وحش در این اکوسیستم حساس فراهم شود.

وی افزود: هرچند این تصمیم در مقاطعی با گلایه برخی شکارچیان مواجه شده است، اما با توجه به تجربه‌های موفق سال‌های گذشته در زمینه بهبود ضریب زادآوری، هدف کلان سازمان، ایجاد فرصتی طلایی برای پایداری جمعیت گونه‌های ارزشمند جانوری منطقه است.

حسن زاده با اشاره به نقش کلیدی جوامع محلی در صیانت از عرصه‌های طبیعی یادآور شد: توسعه رویکرد مدیریت مشارکتی و برگزاری دوره‌ها و کارگاه‌های آموزشی برای جوامع روستایی و عشایری حاشیه مناطق، دستاوردهای چشمگیری در زمینه کاهش تخلفات شکار و صیانت از زیست‌بوم ارسباران به همراه داشته است و از شهروندان تقاضا داریم در صورت مشاهده هرگونه تخلف، مراتب را به واحدهای محیط‌بانی اطلاع دهند.

منطقه حفاظت‌شده و ذخیره‌گاه زیست‌کره ارسباران (قره ‌داغ) در شمال آذربایجان‌شرقی، به عنوان یکی از ارزشمندترین پهنه‌های طبیعی و اکولوژیک کشور شناخته می‌شود. این منطقه کوهستانی و جنگلی، به دلیل موقعیت جغرافیایی ویژه و تلاقی اقلیم‌های مختلف، مأمن گونه‌های متنوعی از گیاهان و جانوران است و همواره به عنوان یکی از کانون‌های اصلی تنوع زیستی در سطح ملی و جهانی مطرح بوده است. ارسباران زیستگاه طیف وسیعی از پستانداران، پرندگان و خزندگان است که هر یک نقش کلیدی در پویایی این اکوسیستم ایفا می‌کنند.