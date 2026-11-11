به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المعلومه، مختار الموسوی نماینده پارلمان عراق، روز چهارشنبه اعلام کرد که هیچ توجیهی برای بسته شدن مکرر گذرگاه‌های مرزی بین عراق و ایران وجود ندارد.

وی بیان کرد: پیامدهای آن بر بازارها به دلیل حجم تجارت و تبادل اقتصادی قابل توجه است. تصمیمات مکرر برای بستن گذرگاه‌های مرزی بین عراق و ایران سوالات زیادی را مطرح می‌کند. با وجود توجیهات ارائه شده توسط دولت، واقعیت نشان می‌دهد که چه بسا فشارهای خارجی پشت این بسته شدن‌های مکرر وجود داشته باشد. این تصمیمات پیامدهایی بر بازارها دارد، به ویژه از آنجا که تبادل اقتصادی و تجاری در گذرگاه‌های مرزی مختلف وجود دارد.

الموسوی بر ضرورت دوره نگه داشتن گذرگاه‌های مرزی از فشارهای خارجی تاکید کرد و گفت: منافع شهروندان باید در اولویت باشد. بستن هر گذرگاهی به طور حتم بر بازارها تاثیر خواهد گذاشت و حمل و نقل کالاها را مختل خواهد کرد.

این نماینده پارلمان عراق خواستار ادامه فعالیت گذرگاه‌ها به دلیل تاثیر مثبت آنها بر ثبات بازار شد.

گفتنی است که فواد حسین وزیر خارجه عراق چند روز قبل گفت: واشنگتن به طور رسمی از عراق خواسته است همه گذرگاه‌های مرزی خود با ایران، بجز دو گذرگاه را ببندد.