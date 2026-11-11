به گزارش خبرنگار مهر، عصر شعر «مکتب سرخ» با حضور و شعرخوانی بیش از ۲۵ شاعر و هنرمند، عصر چهارشنبه ۲۰ آبان‌ماه ۱۴۰۵ در حوزه هنری انقلاب اسلامی استان کرمانشاه برگزار شد.

این محفل ادبی با مشارکت اداره‌کل تبلیغات اسلامی استان، سازمان فرهنگی شهرداری کرمانشاه و حوزه هنری برگزار شد و حاضران با قرائت سروده‌ها و ارائه آثار هنری، یاد و نام رهبر شهید انقلاب را گرامی داشتند.

شاعران حاضر در این برنامه، در سروده‌های خود به موضوعاتی همچون ایستادگی در برابر ظلم و استکبار، مطالبه حق و خون‌خواهی رهبر شهید و ضرورت صیانت از آرمان‌های انقلاب اسلامی پرداختند.

بازخوانی ضرورت پاسخ‌خواهی از عاملان جنایت نهم اسفند ۱۴۰۴ و تأکید بر ادامه مسیر عزت، استقلال و آزادگی از دیگر محورهای شعرخوانی هنرمندان در این مراسم بود.

بخش دیگری از این آیین به گرامیداشت یاد و خاطره مرحوم کورش زارعی، بازیگر و پیشکسوت هنرهای نمایشی اختصاص داشت و حاضران با یادآوری جایگاه و خدمات هنری وی، از تلاش‌های این هنرمند فقید تجلیل کردند.

همچنین در این محفل، اشعاری در مدح و وصف حضرت فاطمه زهرا (س) قرائت شد که فضای معنوی ویژه‌ای به برنامه بخشید.

عصر شعر «مکتب سرخ» با پیوند دادن ظرفیت شعر و هنر به مفاهیم ایثار و شهادت، فرصتی برای تأکید هنرمندان کرمانشاهی بر پاسداشت آرمان‌های انقلاب اسلامی و زنده نگه‌داشتن مطالبه عدالت و حقیقت فراهم کرد.