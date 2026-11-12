تورج کرمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: سامانه گرمسیری از بزرگ‌ترین طرح‌های انتقال آب کشور محسوب می‌شود که توسعه کشاورزی، افزایش بهره‌وری و تأمین آب پایدار را در دو استان ایلام و کرمانشاه دنبال می‌کند.

وی با اشاره به سهم ایلام از این طرح افزود: از ۵۰ هزار هکتار اراضی زیر پوشش، ۱۸ هزار هکتار به استان اختصاص دارد و شبکه آبیاری جز دو هزار هکتار که ۹۵ درصد پیشرفت دارد، کامل شده است.

کرمی تصریح کرد: برداشت ذرت در دشت‌های گاوی و بان‌رحمان مهران آغاز شده و کشاورزان منطقه در حال برداشت محصول خود هستند.

مدیر آب و خاک جهاد کشاورزی ایلام خاطرنشان کرد: سالانه یک میلیارد مترمکعب آب انتقال می‌یابد و طول مسیر به ۴۵۰ کیلومتر می‌رسد و در آن ۳۶ کیلومتر تونل، ۴۷۰ کیلومتر خط لوله و ۵۰ کیلومتر کانال ساخته شده است.

وی یادآور شد: ۹۵ درصد سامانه به روش ثقلی پیش می‌رود و همین ویژگی، هزینه نگهداری و مصرف انرژی را به شکل قابل توجهی پایین می‌آورد.

کرمی در پایان گفت: با اجرای کامل شبکه آبیاری، تولید محصولات افزایش می‌یابد و معیشت بهره‌برداران بهبود پیدا می‌کند و این طرح نقش مهمی در رونق پایدار کشاورزی استان ایفا خواهد کرد.