به گزارش خبرنگار مهر، محمد جعفر قائم پناه، معاون اجرایی رئیس جمهور در دومین روز سفر به استان هرمزگان در شهر میناب، پس از حضور در گلزار شهدای مدرسه شجره طیبه، در محل مدرسه مورد حمله واقع شده جنایت آمریکایی -صهیونیستی حضور یافت.

در ادامه، معاون اجرایی رئیس جمهور در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: من برای گرفتن عکس یادگاری به اینجا نیامده‌ام، بلکه در درجه نخست از طرف رئیس‌جمهور، دولت و شخص ایشان، همدردی خود را با خانواده معزز شهدای مدرسه شجره طیبه میناب اعلام می‌کنم و به مردم این شهرستان و مردم عزادار می‌گوییم که ما در کنار شما هستیم، همدوش شما هستیم و در غم شما شریکیم و دولت در کنار شما خواهد بود.

وی افزود: در درجه دوم، آمده‌ایم این صحنه را به دنیا نشان دهیم تا مشخص شود این جنایت آمریکا است. این همان حقوق بشری است که آمریکا از آن دم می‌زند و همان احترامی است که دولت‌های آمریکا ادعا می‌کنند برای بشریت قائل هستند. این مدرسه، سند جنایت آمریکا و ترجمان واقعی احترام به حقوق بشر است، چراکه نشان می‌دهد آمریکا به پیر، کودک و جوان ما رحم نمی‌کند و جنایتکار است.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور گفت: ما آمده‌ایم با این عزیزان همدردی کنیم و در عین حال به دنیا نشان دهیم که آمریکا حمله کرده، تجاوزکار است و به هیچ‌کس رحم نمی‌کند.

قائم‌پناه عنوان کرد: این بچه‌ها سلاحی نداشتند، پهپادی شلیک نکرده بودند و پشت لانچر ننشسته بودند؛ آن‌ها مشغول درس خواندن بودند، اما ناجوانمردانه مجروح و شهید شدند. ان‌شاءالله با مقاومت و ایستادگی، آهنگ ایران آزاد و آباد را پرطنین‌تر خواهیم کرد.

وی در ادامه با اشاره به وضعیت یکی از دختران جانباز این مدرسه و ضرورت پیگیری وضعیت آسیب‌دیدگان اظهار کرد: افرادی که از نظر جسمی دچار مشکل شده‌اند، به‌راحتی می‌توانند تحت درمان قرار بگیرند، اما نکته بسیار مهم، آسیب روحی دانش‌آموزان و هم‌کلاسی‌های شهدای این حادثه است. لحظه انفجار برای آن‌ها هولناک و ترسناک بوده و بسیاری از آنان از نظر روحی دچار مشکل شده‌اند.

سرپرست نهاد ریاست‌جمهوری بیان کرد: مادر یکی از این عزیزان می‌گفت فرزندم دیگر حاضر نیست هیچ دری بسته باشد؛ زیرا در لحظه انفجار، در کلاس او بسته بوده است. خوشبختانه وزارت بهداشت روان‌شناسان زیادی را در اینجا به کار گرفته است تا این دانش‌آموزان از نظر روحی و روانی درمان شوند.

قائم‌پناه تأکید کرد: ما نیز تلاش می‌کنیم این موضوع را پیگیری کنیم تا هرچه زودتر دانش‌آموزان عزیز و خانواده‌هایشان به زندگی عادی بازگردند. اگرچه این جنایت فراموش‌نشدنی است، اما باید تلاش کنیم مردم و دانش‌آموزان به زندگی عادی خود بازگردند.