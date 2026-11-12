به گزارش خبرنگار مهر، حمید ملانوری شمسی روز پنج شنبه در نشستی با جمعی از مدیران اقتصادی استان با اشاره به ظرفیت‌های همدان در بخش کشاورزی، صنایع غذایی و تولید محصولات راهبردی اظهار کرد: اقلیم مناسب، منابع و ظرفیت‌های تولیدی، نیروی انسانی توانمند و تجربه دیرینه کشاورزان زمینه مناسبی برای سرمایه‌گذاری در زنجیره تولید و فرآوری محصولات فراهم کرده است.

وی با اشاره به جایگاه همدان در تولید محصولاتی همچون سیب‌زمینی، انگور، سیر، گردو، گشنیز، رازیانه و گیاهان دارویی افزود: بسیاری از محصولات کشاورزی استان در رتبه‌های برتر کشور قرار دارند و این ظرفیت‌ها می‌تواند مبنای تعریف طرح‌های اقتصادی با توجیه فنی و مالی و اشتغالزایی پایدار باشد.

استاندار همدان با بیان اینکه امنیت غذایی به یکی از موضوعات مهم اقتصاد جهان تبدیل شده است، تصریح کرد: سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی و صنایع وابسته زمانی اثربخش خواهد بود که از ظرفیت‌های واقعی هر منطقه استفاده شود و ارزش افزوده تولیدات به جای خروج از استان در داخل همدان ایجاد شود.

ملانوری شمسی با اشاره به ظرفیت گیاهان دارویی استان بیان کرد: از حدود هشت هزار گونه گیاهی شناخته شده در کشور نزدیک به ۹۰۰ گونه در همدان وجود دارد که حدود ۴۰۰ گونه آن در گروه گیاهان دارویی قرار می‌گیرد.

وی افزود: استان در تولید رازیانه جایگاه نخست کشور را دارد و محصولات دیگری همچون گشنیز نیز از ظرفیت‌های مهم تولیدی آن به شمار می‌روند که این محصولات می‌توانند با ایجاد صنایع فرآوری و تکمیل زنجیره ارزش، درآمد بیشتری برای تولیدکنندگان و اقتصاد استان به همراه داشته باشند.

استاندار همدان تاکید کرد: هدف ما صرفا جذب سرمایه‌گذاری نیست بلکه باید طرح‌هایی انتخاب شوند که بر پایه داشته‌های استان شکل بگیرند، از نظر اقتصادی توجیه‌پذیر باشند و اشتغال مناسبی ایجاد کنند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تجربه پیگیری و تکمیل پروژه‌های عمرانی و خدماتی استان گفت: تلاش کردیم طرح‌هایی را که سال‌ها نیمه تمام مانده و به مطالبه مردم تبدیل شده بود به سرانجام برسانیم.

ملانوری شمسی با اشاره به تکمیل برخی پروژه‌های آموزشی و ورزشی در شهرستان‌ها افزود: مجموعه‌های آموزشی و ورزشی که سال‌ها از آغاز عملیات اجرایی آن‌ها گذشته بود با پیگیری دستگاه‌های مسئول تکمیل شد و در زمان بهره‌برداری، رضایت و خوشحالی مردم و دانش‌آموزان را به دنبال داشت.

وی با بیان اینکه مشاهده پروژه‌های نیمه تمام در مناطق مختلف موجب نارضایتی مردم می‌شود، خاطرنشان کرد: مردم سال‌ها شاهد آغاز و توقف یک طرح هستند و هر بار مسئولان مختلف برای پیگیری آن مراجعه می‌کنند اما نتیجه‌ای نمی‌بینند بنابراین نمی‌خواهیم پروژه‌های جدیدی تعریف کنیم که سرنوشت مشابهی پیدا کنند و ابتدا باید طرح‌های موجود را بررسی و برای تکمیل آن‌ها برنامه‌ریزی کنیم.

ملانوری شمسی همچنین بر ضرورت پیگیری راه دسترسی و مسائل مربوط به زمین و معارضان احتمالی در قهاوند تاکید کرد و خواستار همکاری دستگاه‌های اجرایی برای برطرف کردن موانع این طرح‌ها شد.

وی با اشاره به یکی از پروژه‌های سرمایه‌گذاری در ملایر نیز اظهار کرد: اجرای این طرح با کندی پیش می‌رود و با توجه به اینکه حدود ۶۰ درصد پیشرفت داشته، ضروری است روند تکمیل آن سرعت بگیرد چراکه توقف یا طولانی شدن اجرای چنین پروژه‌ای علاوه بر اتلاف منابع، امید ایجاد شده در میان مردم و سرمایه‌گذاران را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

استاندار همدان افزود: این طرح می‌تواند مکمل ظرفیت‌های اقتصادی ملایر باشد و با آغاز تولید، زمینه تقویت فعالیت‌های اقتصادی و تکمیل زنجیره تولید در منطقه را فراهم کند.

وی با اشاره به تعدد پروژه‌های در دست پیگیری استان گفت: بخشی از مشکلات مربوط به مسائل اداری، بخشی ناشی از زیرساخت‌ها و برخی نیز به موضوعات مالی و حقوقی بازمی‌گردد و باید با حضور مدیران مسئول، این مسائل به صورت موردی بررسی و برای هر کدام راهکار مشخصی تعیین شود.