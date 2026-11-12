به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم‌های هندبال سپاهان‌نوین اصفهان و مقاومت شهرداری تبریز در چارچوب هفته سوم لیگ برتر شامگاه پنجشنبه در سالن شهید سجادی اصفهان برگزار شد.

سپاهان‌نوین که نخستین دیدار فصل مغلوب سپاهان شده بود و در هفته دوم در خانه نفت و گاز گچساران به تساوی دست یافته بود، در این دیدار برای کسب نخستین ۲ امتیاز به میدان رفت.

نماینده اصفهان در پایان ۳۰ دقیقه نخست با حساب ۱۲ بر ۹ از حریف خود پیش افتاد؛ در نیمه دوم نیز عملکرد خوبی طلایی‌پوشان ادامه یافت و در نهایت این مسابقه‌ با برتری ۲۹ بر ۱۹ سپاهان‌نوین خاتمه یافت.

سپاهان‌نوین در پایان هفته سوم با کسب ۳ امتیاز در جایگاه ششم جدول رده‌بندی قرار دارد و شهرداری تبریز با ۲ امتیاز در رده نهم جدول ۱۲ تیمی رقابت‌ها قرار گرفته است.

تیم هندبال سپاهان‌نوین در هفته چهارم لیگ برتر سه‌شنبه ۲۶ آبان مهمان تیم نفت امیدیه خواهد بود.