به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه پنجشنبه ۲۱ آبان ۱۴۰۵ در واکنش به گزارش‌های منتشره درباره احتمال تسلیم‌شدن برخی کشورها در برابر فشارهای آمریکا برای مداخله در تحولات منطقه و تنگه هرمز، با انتشار پستی در یکی از شبکه‌های اجتماعی نوشت: «گنجشکی که در پی لک‌لک پرواز کند، پاهایش خواهد شکست.» (ضرب‌المثل کره‌ای) هرگونه مشارکت مستقیم یا غیرمستقیم در اقدامات تجاوزکارانه یا تروریسم اقتصادی علیه ایران - از قبیل اعزام یگان دریایی یا تجهیزات و نیروهای پشتیبانی - قدامی غیرقانونی، خصمانه و مشارکت در تجاوز نظامی و تروریسم اقتصادی آمریکا تلقی خواهد شد که نه تنها خلاف بند ۴ ماده ۲ منشور ملل متحد است بلکه به‌موجب قطعنامه شماره ۳۳۱۴ مجمع عمومی سازمان ملل، عملی تجاوزکارانه تلقی می‌گردد.

وی افزود: استفاده از عناوین فریبنده‌ای مثل «حفاظت از کشتیرانی» یا «مقابله با دزدی دریایی» هم ماهیت غیرقانونی و خصمانه آن را تغییر نمی‌دهد.

بقائی تصریح کرد: پیام ما روشن است: هیچ توافق دوجانبه‌ای با آمریکا مجوز نقض تکالیف حقوقی بین‌المللی یک کشور و مشارکت در تجاوز نظامی علیه ایران نیست. هرگونه همراهی با اقدامات غیرقانونی و تجاوزکارانه آمریکا، مسئولیت تبعات و پیامدهای آن را متوجه مشارکت‌کنندگان خواهد کرد.