به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، حسین کرمانپور، با اشاره به برنامه‌های وزارت بهداشت برای توسعه زیرساخت‌های درمانی منطقه هرمزگان، درباره پروژه بیمارستان میناب، گفت: این بیمارستان در ابتدا با ظرفیت ۱۶۰ تخت طراحی شده بود، اما با توجه به شمار ۱۶۸ شهید دانش‌آموز، با پیشنهاد و پیگیری انجام‌شده، مقرر شد هشت تخت دیگر به ظرفیت آن اضافه شود تا بیمارستان با ۱۶۸ تخت به بهره‌برداری برسد.

وی ادامه داد: در صورت تأمین منابع مالی و حمایت دولت، امیدواریم این بیمارستان تا اوایل سال آینده به‌ صورت مجهز در اختیار مردم قرار گیرد. با راه‌اندازی این مرکز، ظرفیت تخت‌های بیمارستانی میناب با احتساب بیمارستان ۲۹۰ تخت‌خوابی موجود، افزایش خواهد یافت و امکان ارائه خدمات بهتر به مردم شرق هرمزگان فراهم می‌شود؛ چراکه میناب علاوه بر جمعیت خود، پذیرای بیماران شهرستان‌های اطراف نیز هست.

حمایت‌های روانی از خانواده‌های شهدا و مجروحان میناب

رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت بهداشت، با تأکید بر ضرورت بازگشت خانواده‌های شهدای دانش‌آموز و مجروحان حادثه میناب به شرایط عادی زندگی، تصریح کرد: بارها تأکید کرده‌ایم که میناب نباید به فضایی سرشار از اندوه تبدیل شود و لازم است مردم، به‌ویژه خانواده‌های شهدا و مجروحان، به زندگی معمول خود بازگردند.

وی از پیگیری راه‌اندازی بخش مستقل حمایت‌های روانی در میناب خبر داد و گفت: نیروهای تخصصی این حوزه در شهرستان مستقر شده‌اند و به‌تدریج با خانواده‌های شهدا و مجروحان، به‌ویژه افرادی که همچنان نیازمند حمایت هستند، ارتباط برقرار می‌کنند تا زمینه بازگشت آنان به شرایط عادی زندگی و همچنین بازگشت دانش‌آموزان به تحصیل فراهم شود.

کرمانپور خاطرنشان کرد: هدف این است که با حمایت‌های لازم، شرایطی فراهم شود تا این دانش‌آموزان مسیر تحصیل خود را ادامه دهند و در آینده شاهد پرورش استعدادها و معرفی دانشمندان بزرگی از شهر میناب به کشور باشیم.

پیگیری توسعه خدمات درمان سوختگی در هرمزگان

وی در بخش دیگری از سخنان خود به ضرورت تقویت خدمات درمانی سوختگی در استان اشاره کرد و گفت: با توجه به وقوع حوادث مرتبط با سوختگی در هرمزگان، این موضوع نیز در نشست‌های برگزارشده مورد توجه قرار گرفته و در حال بررسی راهکارهای تأمین خدمات مورد نیاز با مشارکت خیرین و انجمن‌های تخصصی فعال در سطح کشور هستیم.

بیمارستان ۵۳۱ تخت‌خوابی بندرعباس؛ پروژه‌ای با ظرفیت ملی

رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت بهداشت همچنین با اشاره به پروژه بیمارستان ۵۳۱ تخت‌خوابی بندرعباس اظهار کرد: این بیمارستان از پروژه‌های مهم و مجهز حوزه سلامت است که با برخورداری از بخش‌های متعدد و اتاق‌های عمل مختلف، نقش مؤثری در کاهش فشار بر مراکز درمانی استان خواهد داشت.

وی افزود: با توجه به اعتبارات اختصاص‌یافته در جریان این سفر، تلاش می‌شود این پروژه تا پایان سال آینده به بهره‌برداری برسد و خدمات درمانی گسترده‌تری در اختیار مردم هرمزگان قرار گیرد.

بررسی اجرای پزشکی خانواده و نظام ارجاع در هرمزگان

کرمانپور در ادامه با اشاره به بررسی روند اجرای برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع در استان گفت: یکی از شهرهای هرمزگان با جمعیتی حدود ۱۵۰ هزار نفر برای اجرای این برنامه انتخاب شده است و در صورت موفقیت اجرای آن، زمینه گسترش برنامه به سایر شهرهای استان در سال آینده فراهم خواهد شد.

وی با تشریح مزایای این طرح برای کاهش پرداخت از جیب مردم بیان کرد: در چارچوب برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع، چهار ویزیت نخست به‌صورت رایگان ارائه می‌شود و در صورت تجویز دارو یا آزمایش در مسیر نظام ارجاع، سهم پرداختی مردم از ۳۰ به ۱۰ درصد کاهش می‌یابد. همچنین در صورت نیاز به بستری، هزینه بستری در چارچوب ضوابط این برنامه برای افراد تحت پوشش رایگان خواهد بود؛ مشروط بر اینکه افراد دارای پوشش بیمه سلامت باشند.

رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت بهداشت درباره وضعیت افرادی که هنوز تحت پوشش بیمه نیستند نیز توضیح داد: افرادی که فاقد بیمه هستند می‌توانند متناسب با دهک درآمدی خود برای برخورداری از بیمه سلامت اقدام کنند. دهک‌های یک تا پنج به‌صورت رایگان بیمه می‌شوند و دهک‌های شش تا ۱۰ نیز بر اساس نظام پرداخت پلکانی، حق بیمه پرداخت خواهند کرد.

وی در پایان با تأکید بر نقش ویژه رسانه‌ها در همراهی با برنامه‌های حمایتی و اجتماعی در میناب، از اصحاب رسانه خواست با اطلاع‌رسانی مسئولانه، به بازگشت آرامش و شرایط عادی زندگی در این شهرستان کمک کنند و زمینه تداوم حمایت‌های اجتماعی از خانواده‌های آسیب‌دیده را فراهم آورند.