به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، در بررسی‌های نظارتی انجام‌شده مشخص شده است تعدادی از محصولات آرایش صورت و ناخن بدون دریافت مجوزهای قانونی در بازار توزیع می‌شوند.

اسامی محصولات غیرمجاز

▪️ کانسیلر

▫️ JULIUS BEAUTY

▪️ رژگونه

▫️ DODO GIRL

▪️ کرم پودر

▫️ GABRINI – MAKE UP COVER

▪️ کرم جوان‌ساز

▫️ MATIA

▪️ کرم آنتی‌اکسیدان

▫️ BIOAQUA

▪️ پرایمر

▫️ GABRINI – FOUNDATION PRIMER

▪️ کرم پودر مات

▫️ GABRINI – MAKE UP COVER

▪️ رژگونه مایع

▫️ MODA GOLD – LIQUID BLUSH

▪️ کانتور صورت

▫️ JULIUS – BEAUTY CONTOUR

▪️ رژگونه تراکوتا

▫️ BARISH – TERAKOOTA FACE BLUSHER

▪️ کرم پودر

▫️ LOREAL

▪️ رژگونه

▫️ ARTSKIN – BLUSH

▪️ رژگونه

▫️ COLOR KILL – BLUSH

▪️ سایه ابرو

▫️ DODO GIRL – EYEBROW POWDER

▪️ سایه چشم

▫️ GEO – EYESHADOW

▪️ پنکیک

▫️ GABRINI – MATTE POWDER

▪️ کانسیلر مایع

▫️ GABRINI – LIQUID CONCEALER

▪️ کرم پودر

▫️ VIOLET – FOUNDATION

▪️ کرم زیبایی

▫️ KANZA – BEAUTY CREAM

▪️ کرم زیبایی

▫️ PARLEY – BEAUTY CREAM

▪️ کرم زیبایی

▫️ UJOOBA – BEAUTY CREAM

▪️ کرم

▫️ ARCHE

▪️ کرم

▫️ LORANS

▪️ ژل ناخن

▫️ A.S.P – GEL POLISH

سازمان غذا و دارو نسبت به مصرف این فرآورده‌ها هشدار داده و اعلام کرد استفاده از محصولات فاقد مجوز می‌تواند سلامت مصرف‌کنندگان را به خطر اندازد.

شهروندان از خرید این محصولات خودداری کرده و موارد عرضه آنها را به مراجع نظارتی گزارش کنند.