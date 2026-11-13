به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، در بررسیهای نظارتی انجامشده مشخص شده است تعدادی از محصولات آرایش صورت و ناخن بدون دریافت مجوزهای قانونی در بازار توزیع میشوند.
اسامی محصولات غیرمجاز
▪️ کانسیلر
▫️ JULIUS BEAUTY
▪️ رژگونه
▫️ DODO GIRL
▪️ کرم پودر
▫️ GABRINI – MAKE UP COVER
▪️ کرم جوانساز
▫️ MATIA
▪️ کرم آنتیاکسیدان
▫️ BIOAQUA
▪️ پرایمر
▫️ GABRINI – FOUNDATION PRIMER
▪️ کرم پودر مات
▫️ GABRINI – MAKE UP COVER
▪️ رژگونه مایع
▫️ MODA GOLD – LIQUID BLUSH
▪️ کانتور صورت
▫️ JULIUS – BEAUTY CONTOUR
▪️ رژگونه تراکوتا
▫️ BARISH – TERAKOOTA FACE BLUSHER
▪️ کرم پودر
▫️ LOREAL
▪️ رژگونه
▫️ ARTSKIN – BLUSH
▪️ رژگونه
▫️ COLOR KILL – BLUSH
▪️ سایه ابرو
▫️ DODO GIRL – EYEBROW POWDER
▪️ سایه چشم
▫️ GEO – EYESHADOW
▪️ پنکیک
▫️ GABRINI – MATTE POWDER
▪️ کانسیلر مایع
▫️ GABRINI – LIQUID CONCEALER
▪️ کرم پودر
▫️ VIOLET – FOUNDATION
▪️ کرم زیبایی
▫️ KANZA – BEAUTY CREAM
▪️ کرم زیبایی
▫️ PARLEY – BEAUTY CREAM
▪️ کرم زیبایی
▫️ UJOOBA – BEAUTY CREAM
▪️ کرم
▫️ ARCHE
▪️ کرم
▫️ LORANS
▪️ ژل ناخن
▫️ A.S.P – GEL POLISH
سازمان غذا و دارو نسبت به مصرف این فرآوردهها هشدار داده و اعلام کرد استفاده از محصولات فاقد مجوز میتواند سلامت مصرفکنندگان را به خطر اندازد.
شهروندان از خرید این محصولات خودداری کرده و موارد عرضه آنها را به مراجع نظارتی گزارش کنند.
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