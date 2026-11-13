به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حسن مصلح در خطبه‌های نماز جمعه برازجان با اشاره به ضرورت امیدآفرینی و مقابله با یأس‌پراکنی اظهار کرد: امید در نگاه قرآنی به معنای نادیده گرفتن مشکلات نیست، بلکه باور به امکان گشایش در کنار تلاش برای عبور از دشواری‌هاست.

وی با بیان اینکه امید واقعی باید به حرکت و اقدام منجر شود، افزود: جوانان در مواجهه با مشکلات تحصیل، اشتغال و ازدواج نباید خود را در بن‌بست ببینند، بلکه باید با مشورت، مهارت‌آموزی و استفاده از ظرفیت‌های موجود برای حل مسائل تلاش کنند.

امام جمعه دشتستان با تأکید بر اینکه امید به رحمت الهی زمینه بازگشت و اصلاح رفتار را فراهم می‌کند، گفت: خانواده‌ها باید در برخورد با خطاهای فرزندان، ضمن اصلاح رفتار نادرست، از تخریب شخصیت آنان بپرهیزند و فرصت تغییر و جبران را برایشان فراهم کنند.

مصلح مسئولیت زبان در تقویت امید اجتماعی را مهم دانست و بیان کرد: بیان مشکلات و نقد منصفانه به معنای یأس‌پراکنی نیست، اما تعمیم دادن یک مشکل به همه ابعاد جامعه و انتشار اخبار تأییدنشده می‌تواند اعتماد عمومی را تضعیف کند. امیدآفرینی نیز تنها با سخن گفتن محقق نمی‌شود و گاهی حمایت از اشتغال جوانان، تسهیل ازدواج و کمک به خانواده‌های نیازمند، مصداق عملی آن است.

وی در ادامه با اشاره به سه میدان آزمون تقوا و بصیرت شامل فاطمیه، کتاب و اطاعت از رهبری تصریح کرد: عزاداری برای اهل‌بیت(ع) باید به مسئولیت‌پذیری و تصمیم عملی منجر شود و نباید در برگزاری مراسم و ابراز احساسات متوقف بماند.

مصلح با اشاره به هفته کتاب و کتابخوانی، مطالعه را راهی برای مقابله با شایعه، سطحی‌نگری و قضاوت‌های شتاب‌زده دانست و خواستار گسترش فرهنگ کتابخوانی در خانواده‌ها و جامعه شد.

لزوم رسیدگی به معیشت مردم

امام جمعه دشتستان با بیان اینکه تجربه ۴۷ سال گذشته کشور را در عرصه‌های مختلف به‌ویژه دفاع مقدس، صنعت دفاعی و پیشرفت‌های علمی مورد اشاره قرار داد، بر ضرورت توجه به رهنمودهای رهبری، تقویت توان بازدارندگی و رسیدگی به معیشت مردم تأکید کرد.

وی در بخش دیگری از خطبه‌ها، جمعیت را مسئله‌ای راهبردی برای آینده ایران دانست و گفت: پس از چند دهه سیاست کنترل جمعیت، کشور با شرایطی روبه‌رو است که فرصت جبران روندهای جمعیتی محدود شده و تأخیر در اجرای سیاست‌های حمایتی می‌تواند هزینه‌های بیشتری در آینده به دنبال داشته باشد.

مصلح با اشاره به ابلاغ سیاست‌های کلی جمعیت در سال ۱۳۹۳ و قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در ۲۴ آبان ۱۴۰۰ اظهار کرد: این قانون موضوعاتی همچون حمایت معیشتی از خانواده‌ها، سلامت، فرهنگ‌سازی، ازدواج به‌هنگام، فرزندآوری، درمان ناباروری و مقابله با سقط عمدی را در بر می‌گیرد.

وی با بیان اینکه این قانون به‌طور کامل اجرا نشده است، به برخی گزارش‌های مربوط به افزایش نرخ باروری در ۱۵ استان طی سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲، کاهش سقط عمدی و افزایش ۶۵ درصدی سهم فرزندان سوم به بعد اشاره کرد و اجرای مؤثر قانون را نیازمند تأمین اعتبار و پیگیری مدیران دانست.

امام جمعه دشتستان از مسئولان استان خواست تشکیل منظم ستاد جوانی جمعیت، راه‌اندازی مهدکودک در ادارات و اتاق مادر و کودک، حمایت از مراکز مشاوره ازدواج، تأمین بیمه ناباروری، توسعه خوابگاه‌های متأهلی، تخصیص زمین و تکریم مادران در زایشگاه‌ها را به‌صورت جدی دنبال کنند.

وی تأکید کرد: جوانی جمعیت با شعار و توصیه محقق نمی‌شود و به اراده مدیریتی، اقدام عملی، حمایت از خانواده‌ها و نظارت مستمر نیاز دارد؛ از این رو مسئولان باید از فرصت موجود برای اجرای سیاست‌های جمعیتی استفاده کنند.

