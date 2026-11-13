به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با گرامیداشت سی‌وچهارمین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران و با شعار «با کتاب گفت‌وگو کنیم»، پاتوق کتاب و پیشخوان معرفی ناشران استانی در قالب یک نمایشگاه کتاب‌محور در گرگان گشایش می‌یابد.

این رویداد فرهنگی با هدف ترویج فرهنگ مطالعه، افزایش دسترسی علاقه‌مندان به منابع مکتوب، تقویت جریان کتابخوانی در جامعه و معرفی توانمندی‌ها و ظرفیت‌های حوزه نشر در استان گلستان برگزار می‌شود.

آیین افتتاح این نمایشگاه روز شنبه ۲۳ آبان‌ماه با حضور مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان در تالار فخرالدین اسعد گرگانی برگزار خواهد شد.

پاتوق کتاب و پیشخوان معرفی ناشران استانی به مدت پنج روز میزبان علاقه‌مندان به کتاب، فعالان فرهنگی و دست‌اندرکاران حوزه نشر خواهد بود.

این برنامه در راستای گرامیداشت هفته کتاب و فراهم کردن فرصتی برای معرفی آثار و ظرفیت‌های ناشران بومی و ارتباط بیشتر مخاطبان با فضای کتاب و کتابخوانی برگزار می‌شود.