به گزارش خبرنگار مهر، امید شریفی صبح شنبه در حاشیه بیست‌ودومین قرارگاه جنگ اقتصادی استان اصفهان در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در این نشست، برنامه‌های توسعه اقتصادی استان و راهکارهای تقویت حضور بنگاه‌های اقتصادی در بازار سرمایه مورد بررسی قرار گرفت.

وی افزود: یکی از محورهای اصلی این جلسه، آسیب‌شناسی وضعیت شرکت‌های بورسی استان و بررسی راهکارهای افزایش تعداد شرکت‌های فعال در بازار سرمایه در بخش‌های مختلف اقتصادی از جمله کشاورزی، صنعت و بازرگانی بود.

مدیرکل امور اقتصادی استانداری اصفهان با اشاره به جایگاه استان در بازار سرمایه کشور گفت: اصفهان پس از تهران، از نظر تعداد شرکت‌های بورسی در رتبه نخست استان‌های کشور قرار دارد و با توجه به ظرفیت‌های گسترده صنعتی، تولیدی و اقتصادی استان، افزایش تعداد شرکت‌های حاضر در بازار سرمایه به‌عنوان یکی از برنامه‌های مهم دنبال می‌شود.

شناسایی ۷۰ شرکت برای ورود به بازار سرمایه

شریفی با بیان اینکه حدود ۷۰ شرکت برای ورود به بازار سرمایه شناسایی شده‌اند، ادامه داد: این شرکت‌ها در حال حاضر عمدتاً در قالب شرکت‌های سهامی خاص فعالیت می‌کنند و برنامه‌ریزی شده است تا فرآیند تبدیل ساختار و ورود تدریجی آن‌ها به بازار سرمایه پیگیری شود.

وی افزود: برای تحقق این هدف، تشکیل یک کمیته تخصصی ذیل کارگروه اقتصادی، اشتغال و سرمایه‌گذاری استان پیش‌بینی شده است تا موضوعات مربوط به این شرکت‌ها را به‌صورت متمرکز دنبال کند.

مدیرکل امور اقتصادی استانداری اصفهان تصریح کرد: این کمیته با محوریت قرارگاه جنگ اقتصادی و عاملیت اداره‌کل امور اقتصادی و دارایی تشکیل می‌شود و دستگاه‌هایی از جمله سازمان جهاد کشاورزی، اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت و اتاق بازرگانی نیز در فرآیند اجرایی و برنامه‌ریزی آن مشارکت خواهند داشت.

شریفی خاطرنشان کرد: تعیین برنامه زمان‌بندی و پیگیری مراحل اجرایی برای فراهم کردن شرایط ورود شرکت‌های واجد شرایط به بازار سرمایه، از جمله مأموریت‌های این کمیته خواهد بود.

وی با اشاره به مزایای حضور بنگاه‌های اقتصادی در بازار سرمایه اظهار کرد: بورسی شدن شرکت‌ها علاوه بر بهره‌مندی از برخی مشوق‌ها و معافیت‌های مالیاتی، زمینه جذب سرمایه‌های خرد مردمی و تأمین منابع مالی مورد نیاز برای توسعه فعالیت‌ها را فراهم می‌کند.

مدیرکل امور اقتصادی استانداری اصفهان ادامه داد: ورود شرکت‌ها به بازار سرمایه می‌تواند به افزایش نقدینگی، توسعه فعالیت‌های تولیدی و اقتصادی و تقویت ظرفیت‌های اقتصادی استان کمک کند و فرصت‌های جدیدی را برای تأمین مالی بنگاه‌ها ایجاد کند.

حرکت اصفهان به سمت مرجعیت فناوری فولاد

شریفی در ادامه با اشاره به بررسی طرح پیشران ایجاد شهرک تخصصی فناوری فولاد در این نشست گفت: اصفهان یکی از قطب‌های اصلی صنعت فولاد کشور است و بخش قابل توجهی از ظرفیت تولید فولاد و صنایع وابسته در این استان متمرکز شده است.

وی افزود: حضور مجموعه‌های بزرگی همچون فولاد مبارکه، ذوب‌آهن اصفهان، فولاد صبا و صنایع متعدد پایین‌دستی، ظرفیت ارزشمندی را برای توسعه زنجیره صنعت فولاد در استان فراهم کرده است.

مدیرکل امور اقتصادی استانداری اصفهان با تأکید بر ضرورت عبور از نگاه صرفاً تولیدمحور به صنعت فولاد تصریح کرد: راهبرد استان نباید تنها به تولید محصولات فولادی محدود شود، بلکه باید در حوزه تولید و توسعه فناوری‌های مرتبط با فولاد نیز به جایگاه مرجعیت دست پیدا کنیم.

شریفی ادامه داد: توسعه دانش فنی، بهره‌گیری از روش‌های نوین تولید، افزایش بهره‌وری، ارتقای خطوط تولید و حرکت به سمت ساخت محصولات با فناوری و پیچیدگی بالاتر، از جمله محورهایی است که باید در مسیر آینده صنعت فولاد استان مورد توجه قرار گیرد.

سه ماه برای تعیین تکلیف شهرک تخصصی فناوری فولاد

وی با بیان اینکه ایجاد شهرک تخصصی فناوری و پایلوت‌های فولادی با همین رویکرد تعریف شده است، گفت: در جلسه مقرر شد ظرف مدت سه ماه، جانمایی شهرک، ساختار اجرایی و اولویت‌های تخصصی آن مشخص شود.

مدیرکل امور اقتصادی استانداری اصفهان افزود: هدف از این اقدام، فراهم کردن زیرساختی تخصصی برای توسعه، آزمایش و تجاری‌سازی فناوری‌های مورد نیاز صنعت فولاد و ایجاد پیوند مؤثر میان صنعت، دانش و فناوری است.

شریفی با اشاره به ظرفیت بالای نیروی انسانی متخصص و زیرساخت‌های علمی و صنعتی استان اظهار کرد: شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان و مجموعه‌های فعال در صنعت فولاد از ارکان اصلی اجرای این طرح خواهند بود و با مشارکت دستگاه‌ها و بخش‌های مرتبط، کمیته تخصصی پیگیری این موضوع تشکیل می‌شود.

وی تأکید کرد: تکمیل زنجیره ارزش صنعت فولاد، حرکت از تولید صرف محصول به سمت تولید دانش و فناوری، توسعه فناوری‌های بومی و فراهم کردن زمینه صادرات دانش فنی و فناوری‌های فولادی، از اهداف اصلی این طرح است.

مدیرکل امور اقتصادی استانداری اصفهان گفت: تلاش می‌کنیم اصفهان در کنار جایگاه ممتاز خود در تولید فولاد، به یکی از مراجع اصلی توسعه و تجاری‌سازی فناوری‌های مرتبط با این صنعت در کشور تبدیل شود.