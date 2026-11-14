به گزارش خبرگزاری مهر، حمید بادامی نجات در نامه‌ای خطاب به محمود مسگریان رئیس شورای اسلامی شهر همدان با اشاره به سابقه حضور خود در دوره‌های پنجم و ششم شورای شهر همدان چهار سال فعالیت در دوره پنجم و بیش از پنج سال مسئولیت در دوره ششم را از افتخارات زندگی خود دانست و از اعتماد و همراهی مردم همدان قدردانی کرد.

وی در تشریح دلایل درخواست استعفای خود اظهار کرد: از ابتدا پذیرفته بودم تا پایان دوره چهار ساله شورای اسلامی شهر در برابر رای و اعتماد مردم مسئول باشم و وظایف خود را انجام دهم. با تمدید دوره ششم شورا نیز با همین احساس مسئولیت به فعالیت خود ادامه دادم.

بادامی نجات با اشاره به تمدید دوره فعالیت شوراهای اسلامی شهر، افزود: تصمیم تمدید دوره شوراها در اختیار اعضای شورای شهر نبود و این موضوع موجب شد زمان پایان مسئولیت شورایی با زمان آغاز تعهدی که پیش‌تر برای خدمت در عرصه‌ای دیگر پذیرفته بودم، هم‌زمان شود.

وی ادامه داد: براساس زمان پیش‌بینی شده برای پایان دوره ششم شورای اسلامی شهر پذیرفته بودم پس از پایان مسئولیت شورایی، در عرصه‌ای دیگر در کشور به خدمت ادامه دهم اما تمدید دوره شورا موجب شد انجام این تعهد جدید با ادامه نمایندگی مردم همدان تداخل پیدا کند.

این عضو شورای اسلامی شهر همدان پیش تر نیز نسبت به طولانی شدن دوره ششم و نامشخص بودن زمان پایان آن ابراز نگرانی کرده بود.

بادامی نجات همچنین با تاکید بر اینکه برای دوره هفتم شورای اسلامی شهر همدان نامزد نخواهد شد، هدف دیگر خود از این تصمیم را فراهم شدن فرصت برای حضور نیروهای تازه‌نفس و نخبگان شهر عنوان کرد و گفت: نیروهای جدید می‌توانند با انگیزه و توان بیشتری برای توسعه همدان و پیگیری مطالبات مردم فعالیت کنند.

وی در بخش دیگری از نامه خود با اشاره به محدود شدن فرصت باقی مانده شورا برای به ثمر رساندن تصمیم‌ها در حوزه مدیریت شهری، بیان کرد: در ماه‌های پایانی این دوره طولانی حفظ انگیزه برای ادامه فعالیت شورایی دشوارتر شده است و فرصت باقی مانده برای اجرای تصمیم‌ها و پیشبرد امور مدیریت شهری محدود است.

رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری، مالی و گردشگری شورای اسلامی شهر همدان افزود: با فرارسیدن زمان انجام تعهدی که پیش‌تر پذیرفته بودم، برخلاف میل باطنی درخواست استعفای خود را ارائه کردم.

بادامی نجات در ادامه با بیان اینکه دل کندن از همدان برایش آسان نیست، اظهار کرد: همدان خانه و هویت من است؛ شهری که فرصت حضور در عرصه خدمت و کسب تجربه را برایم فراهم کرده و همواره نسبت به آن احساس تعلق داشته‌ام.

وی در پایان نامه خود ضمن قدردانی دوباره از اعتماد و همراهی مردم همدان، بابت هرگونه کوتاهی و کاستی احتمالی در انجام وظایفش طلب حلالیت کرد و ابراز امیدواری کرد در هر جایگاهی که فرصت خدمت داشته باشد، همچنان بتواند برای همدان و مردم این شهر موثر واقع شود.

درخواست استعفای حمید بادامی نجات به رئیس شورای اسلامی شهر همدان ارائه شده است و تصمیم‌گیری درباره آن به بررسی و طرح موضوع در جلسه شورا و اعلام نظر اعضا موکول خواهد بود؛ بنابراین تا زمان اعلام نظر رسمی شورای شهر همدان استعفای وی قطعی نیست.