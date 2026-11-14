محمدجواد ترابیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بررسی آخرین نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی نشان می‌دهد از روز شنبه ۲۳ آبان تا سه‌شنبه ۲۶ آبان، جو استان قم عمدتاً آرام و پایدار خواهد بود و آسمان در بیشتر ساعات صاف تا قسمتی ابری پیش‌بینی می‌شود.



وی افزود: در این مدت، غبار صبحگاهی از پدیده‌های غالب جوی در استان خواهد بود و در برخی ساعات نیز وزش باد ملایم و افزایش موقت ابر رخ می‌دهد.



این کارشناس هواشناسی قم ادامه داد: امروز شنبه آسمان صاف تا قسمتی ابری همراه با غبار صبحگاهی پیش‌بینی می‌شود و وزش باد ملایم در برخی ساعات ادامه خواهد داشت.



وی بیان کرد: روز یکشنبه آسمان صاف تا قسمتی ابری و غبارآلود خواهد بود و در برخی ساعات افزایش ابر و وزش باد ملایم دور از انتظار نیست.



ترابیان با اشاره به وضعیت جوی روزهای آینده گفت: با استقرار و تداوم جو آرام و پایدار از امروز شنبه تا سه‌شنبه، شرایط برای تجمع و انباشت آلاینده‌های جوی در مناطق صنعتی و پرجمعیت استان فراهم خواهد بود.



وی افزود: روز دوشنبه آسمان قم نیمه‌ابری و غبارآلود خواهد بود که به‌تدریج از میزان ابرها کاسته می‌شود و وزش باد ملایم نیز پیش‌بینی شده است.



این کارشناس هواشناسی قم اظهار کرد: برای روز سه‌شنبه ۲۶ آبان نیز آسمانی صاف تا کمی ابری همراه با غبار انتظار می‌رود و شرایط جوی همچنان تحت تأثیر پایداری هوا قرار خواهد داشت.



ترابیان درباره تغییرات دمایی استان نیز گفت: دمای هوا از امروز شنبه تا دوشنبه به‌صورت نسبی افزایش می‌یابد و بیشینه دمای شهر قم در امروز ۲۰ درجه و در روز یکشنبه ۲۱ درجه سانتیگراد پیش‌بینی شده است.



وی افزود: کمینه دمای هوای شهر قم در روز شنبه به ۵ درجه و در روز یکشنبه به ۶ درجه سانتی‌گراد خواهد رسید.



این کارشناس هواشناسی قم درباره وضعیت وزش باد بیان کرد: روز شنبه جهت باد شرقی و سرعت آن بین ۵ تا ۲۵ کیلومتر بر ساعت پیش‌بینی می‌شود و روز یکشنبه نیز باد شرقی با سرعت ۱۰ تا ۳۰ کیلومتر بر ساعت در استان خواهد وزید.



وی با اشاره به آمار ثبت‌شده در ایستگاه‌های هواشناسی استان طی ۲۴ ساعت گذشته گفت: شکوهیه قم با ثبت دمای ۱.۶ درجه سانتی‌گراد سردترین صبحگاه و جمکران با ثبت دمای ۱۹.۱ درجه سانتی‌گراد گرم‌ترین بعدازظهر را تجربه کردند.



ترابیان خاطرنشان کرد: روند افزایش نسبی دما تا روز دوشنبه ادامه خواهد داشت و با توجه به پایداری جو تا سه‌شنبه، احتمال انباشت آلاینده‌های جوی در مناطق صنعتی و پرجمعیت استان وجود دارد.

