زینب قیصری، نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی، در گفتگو با خبرنگار مهر، با تأکید بر ضرورت برگزاری هرچه سریع‌تر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا اظهار داشت: کشور در هیچ شرایطی نباید از مسیر اداره و خدمت‌رسانی به مردم متوقف شود. جنگ، هرچند شرایط ویژه‌ای بر کشور تحمیل می‌کند، اما نباید بهانه‌ای برای معطل ماندن امور قانونی و حقوق مردم باشد.



وی با اشاره به تأکیدات مکرر رهبر شهید انقلاب بر برگزاری انتخابات در موعد مقرر و جلوگیری از تأخیر در این فرآیند مهم تصریح کرد: انتخابات از ارکان مردم‌سالاری و نماد استمرار اراده ملت در اداره کشور است. رهبر شهید انقلاب همچنین بر اهمیت شوراها به‌عنوان نهادهای مسئول در پیگیری مسائل روزمره و خدمات شهری و روستایی تأکید داشتند.



قیصری افزود: امروز در کنار دفاع مقتدرانه از کشور و مقابله با تهدیدات دشمن، باید چرخ اداره کشور نیز با قدرت بچرخد. نه جنگ می‌تواند کشور را از حرکت بازدارد و نه شرایط اضطراری باید به بلاتکلیفی در اجرای قانون منجر شود. وزارت کشور و دستگاه‌های مسئول باید با تعیین تکلیف الزامات قانونی و امنیتی، هرچه سریع‌تر برنامه روشن برگزاری انتخابات شوراها را اعلام کنند.



وی تأکید کرد: کشور را نمی‌توان معطل جنگ کرد؛ دفاع از امنیت و استقلال کشور باید همزمان با استمرار مردم‌سالاری، اجرای قانون و خدمت‌رسانی به مردم دنبال شود.