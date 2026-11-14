به گزارش خبرگزاری مهر، محبوب افراسیاب در جریان بازدید سرزده از دادگستری شهرستان ابهر، با حضور در بخش‌های مختلف این مجموعه، از نزدیک در جریان روند اجرای برنامه‌ها و سیاست‌های ابلاغی قوه قضائیه قرار گرفت.

وی ضمن قدردانی از اقدامات و تلاش‌های انجام‌ شده در این مجموعه، بر اجرای دقیق و کامل برنامه‌های ابلاغی از سوی مرکز تأکید کرد.

رئیس کل دادگستری استان زنجان، خدمت‌رسانی به مردم را وظیفه و تکلیف دستگاه قضایی دانست و با اشاره به حضور بیش از ۲۵۰ شبانه‌روزی مردم در خیابان‌ها و خلق حماسه‌ای بی‌نظیر، اظهار کرد: مسئولان و کارکنان دستگاه قضایی استان باید از همه ظرفیت و توان خود برای خدمت به مردم استفاده کنند.

افراسیاب تسریع در رسیدگی به پرونده‌ها و توجه به اتقان آرای قضایی را از عوامل مؤثر در گره‌گشایی از مشکلات مردم و کاهش اطاله دادرسی عنوان کرد.

وی همچنین بر ضرورت بهره‌گیری از توانمندی‌ها و ظرفیت قضات و کارکنان دادگستری شهرستان ابهر در اجرای برنامه‌های عملیاتی و تحولی قوه قضائیه تأکید کرد.