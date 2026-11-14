به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان بیمه سلامت ایران، محمدمهدی ناصحی، در نشست کشوری روز جهانی دیابت، افزود: قدم‌های خوبی در حوزه درمان دیابت در کشور برداشته شده است. بیمه‌های پایه در گذشته جایگاهی در زمینه داروهای خوراکی ترکیبی نداشتند و بر اساس تاکید انجمن‌های علمی و همکاری معاونت درمان، این داروها تحت پوشش بیمه قرار گرفتند.

وی ادامه داد: بر اساس قانون برنامه هفتم پیشرفت، ۵ درصد اعتبارات سازمان به حوزه پیشگیری اختصاص پیدا کرده است. هدف مهم سازمان بیمه سلامت ایران در حوزه پیشگیری، اول کنترل دیابت و بعد فشارخون است.

مدیر عامل سازمان بیمه سلامت ایران بیان کرد: موضوع دیابت، فراگیر است و مسائلی مانند تغییر سبک زندگی و ورزش و تغذیه در این زمینه تاثیر دارد و فقط وزارت بهداشت به تنهایی در این زمینه نمی‌تواند اقدام کند. انجمن‌های علمی باید جمع شده و در این زمینه کمک کنند.

وی افزود: در حوزه پیشگیری، بسته‌هایی برای مدیریت دیابت و چاقی تدوین شده و باید معاونت درمان نیز در این زمینه نظر بدهد. همچنین سامانه خود مراقبتی و دیابت نیز به کمک پژوهشکده غدد دانشگاه علوم پزشکی تهران آماده شده که بسیار سامانه خوبی است و برای پیشگیری از دیابت موثر خواهد بود.

ناصحی گفت: سازمان بیمه سلامت ایران این آمادگی را دارد که در حوزه ارتقای سواد سلامت در حوزه دیابت نیز همکاری کند.