خبرگزاری مهر- گروه هنر- آزاده فضلی؛ «سینما» یکی از هنرهای هفت‌گانه پرطرفدار در میان عموم مردم است که روزانه اخبار بسیاری را در سرویس‌ها و گروه‌های خبری رسانه‌ها به خود اختصاص می‌دهد و هنرمندان این رشته به ویژه بازیگران سینما، به نوعی زیر ذره‌بین جامعه هستند و به همین دلیل به محلی برای ایجاد حواشی تبدیل می‌شوند.

سینما با ارائه داستان‌های جذاب، تصویرگری‌های بصری و پیام‌های فرهنگی، توانایی تأثیرگذاری عمیقی بر افراد دارد و این تأثیر ممکن است در ایجاد همدلی، تغییر دیدگاه‌ها، آموزش مفاهیم فرهنگی و حتی شکل‌گیری رفتارهای اجتماعی مؤثر باشد. در عین حال، تأثیرات مثبت و منفی بستگی به نوع محتوا و نحوه ارائه آن دارد. از آنجایی که تأثیر سینما بر مردم قابل توجه است و می‌تواند در شکل‌دهی افکار، احساسات و نگرش‌ها نقش به‌سزایی داشته باشد، ما نیز در خبرگزاری مهر درصدد هستیم تا اخبار هفتگی این هنر پرطرفدار و پرحاشیه را به صورتی کوتاه و خلاصه به صورت گزارشی، پیش‌روی مخاطبان قرار دهیم.

انتشار فراخوان جشنواره فیلم فجر با تغییراتی در تعداد جوایز/ هوش مصنوعی هم وارد می‌شود

در هفته‌ای که گذشت، فراخوان چهل و پنجمین جشنواره ملی فیلم فجر منتشر شد. این دوره فیلم فجر در بخش‌های مختلف برگزار می‌شود که هرکدام به حوزه‌ای از سینمای ایران، از فیلم‌های بلند داستانی و آثار فیلم‌اولی‌ها تا سینمای مستند و کوتاه اختصاص دارند. این بخش‌ها در کنار نکوداشت چهره‌های سینمایی و جوایز ویژه، چارچوب اصلی رقابت‌ها و برنامه‌های این دوره جشنواره را تشکیل می‌دهند.

بخش مسابقه اصلی یا سودای سیمرغ: در این بخش، ۲۲ فیلم از میان آثار متقاضی برای رقابت انتخاب می‌شوند و چهار فیلم نیز به‌عنوان ذخیره معرفی خواهند شد. جوایز این بخش شامل سیمرغ بلورین بهترین فیلم، کارگردانی، فیلمنامه، بازیگری نقش اصلی و مکمل زن و مرد، فیلمبرداری، تدوین، موسیقی متن، صدای فیلم، طراحی صحنه و لباس، چهره‌پردازی، جلوه‌های ویژه میدانی و بصری و فیلم برگزیده تماشاگران است. همچنین سیمرغ زرین بهترین فیلم از نگاه ملی (جایزه ویژه سردار شهید سلیمانی) و جایزه ویژه هیئت داوران اهدا می‌شود. جایزه ویژه شهدای میناب نیز در قالب سیمرغ زرین بهترین فیلم از نگاه ملی پیش‌بینی شده است.

بخش نگاه نو یا فیلم‌اولی‌ها: این بخش به نخستین فیلم بلند داستانی کارگردانان اختصاص دارد. در این بخش ۲ جایزه سیمرغ بلورین بهترین فیلم نگاه نو و بهترین کارگردانی فیلم اول اهدا می‌شود.

بخش مسابقه سینمای مستند: در این بخش، فیلم‌های مستند بلند ایرانی با مدت‌زمان بیش از ۶۰ دقیقه که دارای پروانه نمایش از سازمان سینمایی و از آثار راه‌یافته به بیستمین جشنواره بین‌المللی «سینماحقیقت» باشند، داوری می‌شوند. سیمرغ بلورین بهترین فیلم مستند سینمایی به‌صورت مشترک به تهیه‌کننده و کارگردان اثر برگزیده اهدا خواهد شد. معرفی آثار این بخش بر عهده دبیرخانه جشنواره «سینماحقیقت» است.

بخش مسابقه فیلم کوتاه داستانی: فیلم‌های کوتاه داستانی ایرانی با مدت‌زمان کمتر از ۳۰ دقیقه که به چهل‌وسومین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران یا سی‌وهشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان اصفهان راه یافته‌اند، در این بخش داوری می‌شوند. همچنین فیلم‌های کوتاه داستانی تولیدشده در سال جاری که نخستین ارائه خود را تجربه می‌کنند، امکان حضور در این بخش را دارند. سیمرغ بلورین بهترین فیلم کوتاه داستانی به کارگردان اثر برگزیده اهدا می‌شود.

زمان فیلم‌های کوتاه حائز حضور در جشنواره فیلم فجر قبلاً تا ۲۰ دقیقه بود که در این فراخوان، تا ۳۰ دقیقه ذکر شده است.

بخش مسابقه تبلیغات سینمای ایران: این بخش با موضوع تبلیغات سینمای ایران در جشنواره برگزار می‌شود و جزئیات فراخوان و مقررات آن متعاقباً اعلام خواهد شد.

بخش تجلی اراده ملی: شرایط و مقررات این بخش در اطلاعیه‌ای جداگانه اعلام خواهد شد.

جوایز ویژه: این بخش جزء تغییرات در این دوره جشنواره محسوب می‌شود که بر اساس فراخوان، اهدای سیمرغ برای فیلمنامه اقتباسی، فیلم پویانمایی و فیلم هوش مصنوعی نیز به پیشنهاد هیئت داوران و تأیید دبیر جشنواره امکان‌پذیر است. همچنین جایزه ویژه شهدای میناب در قالب سیمرغ زرین بهترین فیلم از نگاه ملی در نظر گرفته شده است.

درخواست‌های دبیر جشنواره فیلم فجر چه بود؟

همچنین، در هفته گذشته، علیرضا تابش دبیر چهل و پنجمین جشنواره ملی فیلم فجر، در گفتگویی بر ضرورت تقویت اعتماد و مشارکت حداکثری تمامی طیف‌های جامعه سینمایی تأکید کرد.

وی با اشاره به اولویت‌بندی‌های این دوره، بر توجه به تنوع موضوعی، ژانری و حضور آثار اجتماعی و تجربه‌های زیسته مردم در مواجهه با تحولات سال اخیر تأکید کرد و همچنین از برنامه‌های دبیرخانه برای استقرار ساختار اجرایی و آغاز فرآیند دریافت آثار خبر داد.

تابش با اشاره به اهمیت ویژه حوزه رسانه و ارتباطات، از برنامه‌ریزی برای تعامل شفاف و مسئولانه با اصحاب رسانه خبر داد و بر لزوم رویکردی پیش‌بینی‌پذیر در این زمینه تأکید کرد.

وی همچنین با اشاره به شرایط اجتماعی و تأثیرات جنگ بر جامعه، بر نقش سینما در بازتاب تجربه‌های جمعی و تقویت همدلی اجتماعی تأکید کرد و از تمامی فعالان فرهنگی و دانشگاهی خواست تا با مشارکت خود، جشنواره‌ای در شأن ملت ایران برگزار کنند.

فریدون جیرانی تجلیل شد/ نقش جیرانی در حرفه‌ای شدن سینماگران

در هفته‌ای که گذشت، برنامه «کلاسیک‌های کانون» با همکاری کانون کارگردانان و موزه سینمای ایران و با هدف بزرگداشت فریدون جیرانی و نمایش فیلم «قرمز» برگزار شد.

در این مراسم که با حضور جمعی از هنرمندان و سینماگران صورت گرفت، از جایگاه ویژه فریدون جیرانی به‌عنوان یکی از ارکان و تاریخ زنده سینمای ایران یاد شد.

در بخش یادبود، سینماگران و همکاران نزدیک جیرانی از تأثیر عمیق او بر مسیر حرفه‌ای خود سخن گفتند. مهدی صباغ‌زاده و احمد امینی با اشاره به نقش جیرانی در ورود آنها به سینمای حرفه‌ای و آموختن اصول فیلمنامه‌نویسی و ساختار داستانی، وی را آموزگار و راهنمای خود دانستند. همچنین از دقت بالای او در رعایت منطق سینمایی و توجه به جزئیات در هر پلان قدردانی شد.

همکاران دیگر از جمله حبیب اسماعیلی و بیژن امکانیان، جیرانی را گنجینه‌ای از اطلاعات سینمایی و شخصیتی متعهد و فراتر از ملاحظات مالی توصیف کردند. آنها با اشاره به هوشیاری او در تشخیص تغییرات اجتماعی و تأثیر آن بر انتخاب موضوع فیلم‌هایی همچون «قرمز»، از توانمندی وی در روایت مسائل اجتماعی و پرداختن به شخصیت‌های پیشرو، به‌ویژه زنان، یاد کردند.

در پایان، فریدون جیرانی با مرور تجربه‌های گذشته، به چگونگی شکل‌گیری برخی آثار و تأثیر تحولات سیاسی و اجتماعی بر مسیر انتخاب فیلمنامه‌هایش اشاره کرد. وی همچنین از مسیر خلاقانه خود در استفاده از عنصر خشونت در فیلم «قرمز» و نحوه تبدیل ایده‌های اولیه به آثار سینمایی گفت و از حضور پرشور سینماگران در این مراسم قدردانی کرد.

چه خبر از ساخت فیلم‌های سینمایی که برای فجر آماده می‌شوند؟

بابک خواجه‌ پاشا با حضور در گلزار شهدای میناب، پیش‌تولید فیلم تازه خود با موضوع کودکان شهید میناب را شروع کرد. این فیلم که در ادامه فیلم سینمایی «سرزمین فرشته ها» ساخته می‌شود، نخستین روایت از بچه‌های مدرسه «شجره طیبه» میناب است که طی حمله آمریکایی صهیونیستی در نخستین روز جنگ چهل روزه به شهادت رسیدند.

خواجه پاشا در همکاری با سازمان سینمایی سوره این فیلم را برای جشنواره فیلم فجر آماده می‌کند.

فیلم جدید بهروز افخمی نیز اقتباسی از داستان کوتاه «کاغذ شطرنجی» نوشته ناصر بیگدلی است. این داستان در جلد دوم مجموعه کتاب چهار گانه بازپرس قرار دارد و شرح پرونده‌هایی است که ناصر بیگدلی بازپرس کهنه‌کار و بازنشسته دادگستری تهران پیش‌تر با آنها مواجه شده بود. این مجموعه، یکی از معدود ماجراهای پلیسی است که به زبان فارسی و بر اساس پرونده‌هایی واقعی نوشته شده است. احتمال می‌رود افخمی این فیلم را برای جشنواره فیلم فجر آماده کند.

همچنین، فیلم سینمایی «مروارید» به کارگردانی خیرالله تقیانی‎‌پور و تهیه‎‌کنندگی علیرضا حاجی‎‌زاده برای فجر ۴۵ آماده می‌شود. این اثر یک درام عاشقانه با حال‌ ‏و هوای دهه ۷۰ است.

مرضیه برومند فیلمساز پیشکسوت سینمای کودک، پس از گذشت ۱۲ سال از آخرین تجربه سینمایی‌اش، قصد دارد بار دیگر به سینمای کودک بازگردد و فیلم تازه‌ای در این حوزه بسازد. این پروژه قرار است با همکاری مؤسسه تصویر شهر تولید شود و احتمالاً در جشنواره فیلم فجر حضور خواهد داشت.

همایون اسعدیان قرار است این بار در مقام تهیه‌کننده سراغ پروژه‌ای سینمایی برود که قرار است به بخشی از زندگی بیتا موسوی، خبرنگار فرهنگی بپردازد که اعضای خانواده‌اش را در جریان جنگ ۱۲ روزه از دست داد. کارگردانی این فیلم را محمد ابراهیم شهبازی برعهده دارد.

یک کارگردان دیگر هم در جشنواره خارجی از مردم ایران گفت

فیلم سینمایی «دختر پری‌خانوم» به نویسندگی و کارگردانی علیرضا معتمدی، موفق به دریافت جایزه بهترین فیلمنامه از جایزه آزاد سینمایی اوراسیا موسوم به «پروانه الماس» شد.

علیرضا معتمدی کارگردان فیلم «دختر پری‌خانوم» پس از دریافت جایزه‌اش گفت: مردم ایران در سخت‌ترین شرایط کنار یکدیگر و کشورشان ایستاده‌اند. افتخار می‌کنم ایرانی هستم.

خبرهایی از جشنواره حقیقت بیستم/ از اعلام فیلم‌های کوتاه بین‌الملل‌ تا اکران‌های منتخب

مستندهای منتخب بیستمین جشنواره بین‌المللی فیلم مستند ایران «سینماحقیقت» پس از پایان جشنواره، در ۳۰ استان و ۷ شهرستان به نمایش درمی‌آیند. پس از پایان جشنواره در تهران، مستندهای منتخب در ۳۰ استان، ۲۸ مرکز استان و هفت شهرستان، در مجموع ۳۸ سینما و مجتمع فرهنگی روی پرده می‌روند. آثار منتخب اعلام و درباره سینماها و نحوه نمایش مستندها، اطلاع‌رسانی خواهد شد.

همچنین، در این هفته اسامی ۲۴ فیلم مستند کوتاه در بخش مسابقه بین‌الملل بیستمین جشنواره «سینماحقیقت» از سوی ستاد اعلام شد.