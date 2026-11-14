به گزارش خبرنگار مهر، رضا مقاتلی عصر شنبه در حاشیه حضور مدیرعامل بانک در شهرستان دشتی با اشاره به ظرفیت‌های بالقوه شهرستان در بخش کشاورزی اظهار کرد: دشتی از توانمندی‌های قابل توجهی در حوزه کشاورزی و شیلات برخوردار است و حمایت از این بخش‌ها می‌تواند نقش مهمی در افزایش تولید، ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی منطقه داشته باشد.

وی همچنین با اشاره به اجرای پروژه مدرسه شهدای بانک کشاورزی در شهر بادوله افزود: این پروژه با ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی در حال اجراست و با توجه به اهمیت تکمیل آن، انتظار می‌رود از محل اعتبارات ملی منابع مالی مورد نیاز به این طرح تزریق شود.

وی همچنین بر ضرورت حمایت نظام بانکی از فعالان بخش کشاورزی و شیلات تأکید کرد و گفت: پرداخت تسهیلات مورد نیاز به طرح‌های کشاورزی و شیلاتی شهرستان باید در اولویت قرار گیرد تا زمینه توسعه فعالیت‌های تولیدی و بهره‌برداری از ظرفیت‌های موجود فراهم شود.

فرماندار دشتی خاطرنشان کرد: تسهیل در پرداخت تسهیلات، تأمین سرمایه در گردش و حمایت مالی از بهره‌برداران، از الزامات توسعه بخش کشاورزی و شیلات و افزایش ظرفیت تولید در شهرستان است.