به گزارش خبرنگار مهر، تیم بسکتبال ستارگان قم در ادامه رقابت‌های مرحله دوم لیگ جوانان کشور، در مصاف با تیم شهرداری خمینی‌شهر با نتیجه ۷۲ بر ۵۱ مغلوب شد تا دومین دیدار این مرحله را با ناکامی پشت سر بگذارد.

نماینده بسکتبال قم که در این مرحله از رقابت‌ها در سید یک حضور داشت، نتوانست برابر حریف اصفهانی به نتیجه مطلوب دست پیدا کند و در پایان مسابقه با اختلاف ۲۱ امتیاز نتیجه را به شهرداری خمینی‌شهر واگذار کرد.

تفاوت عملکرد دو تیم در آغاز مسابقه نقش تعیین‌کننده‌ای در روند بازی داشت و ستارگان قم از همان کوارتر نخست فاصله قابل توجهی با حریف پیدا کرد.

ستارگان قم رقابت‌ها را در سید B ادامه می‌دهد

شکست برابر شهرداری خمینی‌شهر در شرایطی برای ستارگان قم رقم خورد که این تیم رقابت‌های مرحله دوم لیگ جوانان کشور را در سید یک آغاز کرده بود و برای ادامه حضور در جمع تیم‌های این سید به میدان رفت.

با ثبت نتیجه این مسابقه و قرار گرفتن ستارگان قم در رتبه سوم گروه، مسیر این تیم در ادامه رقابت‌های لیگ جوانان کشور تغییر کرد و نماینده قم باید مسابقات پیش رو را در چارچوب رقابت‌های سید B دنبال کند.

بدین ترتیب، حضور ستارگان قم در مرحله دوم لیگ جوانان کشور با قرار گرفتن در جایگاه سوم گروه همراه شد تا این تیم پس از واگذاری نتیجه دیدار مقابل شهرداری خمینی‌شهر، ادامه مسیر خود را در سید B پیگیری کند.